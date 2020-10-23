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МВД РА.

Подписано соглашение России и Абхазии по софинансированию МВД республики

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Стороны подписали документ, основываясь на положениях статьи 10 Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

СУХУМ, 23 окт - Sputnik. 23 октября В Москве состоялось подписание соглашения между министерствами внутренних дел Республики Абхазия и Российской Федерации, об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Абхазии.

Документ подписали министр внутренних дел Республики Абхазия Дмитрий Дбар и статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов.

Данное соглашение подписано в целях урегулирования отношений, связанных с софинансированием расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Республики Абхазия, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Абхазия.

В сообщении ведомства отмечается, что стороны, подписывая документ, руководствовались общепризнанными принципами и нормами международного права, основываясь на положениях статьи 10 Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

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