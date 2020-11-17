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Президент Абхазии рассказал о планах по борьбе с COVID-19 на текущий год

© Sputnik / Константин Михальчевский
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (991)
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По данным оперштаба на 16 ноября, в Абхазии выявлено 5099 случаев новой коронавирусной инфекции, умерли 62 человека.

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ситуация с COVID-19 в Абхазии будет контролироваться, сказал президент республики Аслан Бжания на пресс-конференции во вторник 17 ноября.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Несколько недель назад я выступил с обращением к нашему населению, к тому времени на борьбу с COVID-19 мы уже потратили более четверти миллиарда рублей. После этого нам помог большой друг Абхазии Хазрет Совмен, который перечислил республике 50 миллионов рублей", - отметил он.

По словам главы государства, 17 ноября было принято решение о том, что на борьбу с коронавирусом руководство выделит 152 миллиона рублей (из помощи Российской Федерации – ред.) дополнительно. До конца текущего года будут приобретены 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, три передвижные рентгенодиагностические установки, медикаменты, средства индивидуальной защиты, расходные материалы на общую сумму в 65 миллионов рублей.

© Sputnik / Кирилл Шипицин
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Кроме того, будет куплено оборудование для оснащения двух ПЦР-линий для диагностики на сумму в 11 миллионов рублей. Также планируется организация двух лабораторий в Гагрском и Очамчырском районах, Гудаутский COVID-центр будет обеспечиваться кислородом, на что потребуется 16 миллионов рублей.

Несмотря на некоторые упущения в борьбе с коронавирусом, в целом работа поставлена на должном уровне, подчеркнул Аслан Бжания. Он также добавил, что если начнется вакцинация от коронавируса, то республика также будет приобщена к этому процессу. 

По данным оперштаба на 16 ноября, в Абхазии выявлено 5099 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 3470 человек, скончались 62 человека.  

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (991)

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