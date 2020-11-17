Насосную станцию в Гагре починили, но вода не поднимается выше первых этажей

По сообщению Водоканала Гагрского района, подача воды населению была прекращена в связи с выходом из строя основной задвижки на насосной станции "Репруа-1" в понедельник 16 ноября.

СУХУМ, 17 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Задвижку на насосной станции "Репруа-1" в Гагре заменили, но вода в резервуаре не успевает набраться из-за отключений электроэнергии, рассказал начальник Гагрского водоканала Беслан Цугба.

"Мы заменили задвижку вчера к 17:00, но из-за частого отключения электричества резервуар не успевает наполниться. Мы напрямую пустили воду, но она не поднимается выше первых этажей домов. Не считая часов, когда мы без света, на перезапуск станции нужно тоже четыре часа. Если раньше мы набирали 1,5-2 метра воды за ночь, сейчас – только половину от этого объема", – отметил он.

Общий объем резервуара, из которого поступает вода в Гагру, достигает трех тысяч кубов. При стабильной работе насосов за ночь он заполняется примерно наполовину, уточнил Цугба.

Ранее Цугба в беседе с корреспондентом Sputnik подчеркнул, что задвижка на насосной станции "Репруа-1" вышла из строя из-за частых отключений электроэнергии. В понедельник 16 ноября специалисты заменили ее на новую, но начальник водоканала не исключает, что ситуация может повториться. Если его опасения сбудутся, то Гагра может остаться без воды минимум на неделю, так как задвижку эту придется искать в России, и стоит она около 400 тысяч рублей.

Цугба рассказал, что эти проблемные моменты уже обсуждались с профильными органами, но решение по ним пока не принято.