Более 43 тысяч единиц оборудования для майнинга ввезли в Абхазию за 10 месяцев

С 21 октября в Абхазии введен двухмесячный запрет на ввоз оборудования для добычи криптовалют.

СУХУМ, 18 ноя - Sputnik, Бадрак Авидзба. За десять месяцев текущего года в Абхазию завезено 43 414 единиц оборудования для майнинга криптовалют, заявил председатель государственного таможенного комитета Гурам Инапшба на заседании Парламента, посвященном состоянию энергетической системы страны.

По словам Инапшба, оборудование для майнинга в Абхазию начали завозить в 2016 году. Начиная с этого времени и по конец 2019 года, в республику завезли 21 218 единиц оборудования.

Более трех тысяч штук оборудования для добычи криптовалют изъято с 21 октября, со дня двухмесячного запрета на ввоз оборудования в страну, добавил глава ГТК.

В ходе заседания в Парламенте глава "Черноморэнерго" Михаил Логуа отметил, что к предприятию обратилось только 20% майнеров.

"К рассмотрению было принято 120 материалов, половине из них отказано сразу, по причине невозможности предоставления мощностей в данных районах", – прокомментировал Логуа ситуацию с легализацией майнинга и добавил, что на сегодняшний день ни один запрос на подключение к сетям еще не получил одобрения "Черноморэнерго".

В Абхазии с 21 сентября 2020 года постановлением Кабмина был отменен запрет на деятельность по добыче криптовалют. Правительство приняло два постановления, регулирующих эту сферу деятельности. Согласно им, с 21 октября в Абхазии введен двухмесячный запрет на ввоз оборудования для добычи криптовалют. Не позднее 7 ноября предприниматели, занимающиеся майнингом криптовалют, должны были получить в Министерстве экономики выписку, подтверждающую факт внесения сведений в реестр.

При этом стоимость электроэнергии для майнеров определяется в 1,5 рубля за киловатт-час. Как напомнил на пресс-конференции во вторник 17 ноября президент Аслан Бжания, в постановлении правительства о регулировании майнинга сказано, что в случае энергодифицита и осуществления перетока из России тариф для майнеров может быть пересмотрен.

Бжания также отметил, что еще в период, когда действовал запрет на майнинг криптовалют, за 2019-й и первую половину 2020 года - завезено оборудования более чем на 80 миллионов рублей.