"Веер" и майнеры: в Парламенте обсудили проблемы энергетики Абхазии

По данным Государственного таможенного комитета Абхазии, за десять месяцев текущего года в республику завезено 43 414 единиц оборудования для майнинга криптовалют. С 2016 по конец 2019 года показатели ввоза составили 21 218 единиц.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Майнинг и состояние энергосистемы

Открывая парламентские слушания, спикер Народного Собрания Валерий Кварчия обратил внимание на то, что введенные ограничения подачи электроэнергии негативно сказываются на всех сферах жизнедеятельности граждан. Именно поэтому встречу решили провести при участии вице-премьера, министра экономики Кристины Озган и руководителя "Черноморэнерго" Михаила Логуа.

"Состояние нашей энергетической системы критическое, мы так увлеклись этой криптовалютой, что майнинги стоят в амбарах, подвалах, где угодно, даже додумались до того, чтобы поставить оборудование на чердак государственного театра", - сказал спикер.

После он передал слово министру экономики Кристине Озган, которая рассказала, какая работа проведена с момента принятия Кабинетом министров постановления о регулировании сферы майнинга.

Добыча криптовалют в Абхазии началась хаотично с 2016 года, отсутствие правовых норм, которые регламентировали бы эту деятельность, привело к бесконтрольному потреблению электроэнергии, спровоцировав значительное увеличение нагрузки на энергосистему, заметила она.

Министр добавила, что прирост потребляемой электроэнергии с 2016 года составил около 30%. "В абсолютных показателях, чистый прирост составил 4,20 миллиарда киловатт-часов при объеме полезного отпуска 1,7 миллиардов киловатт-часов", - привела цифры Озган.

Глава Минэкономики напомнила, что в декабре 2018 года в республике ввели запрет на майнинг, при этом решение не носило однозначно запрещающий характер и не предусматривало конкретных действий и мер ответственности.

"Фактически правительство республики своим решением запретило деятельность по осуществлению майнинга криптовалют с формулировкой до устранения ограниченности ресурсов энергетической системы. При этом не были даны поручения соответствующим органам и единому оператору об определении предела этой ограниченности", - отметила она.

По этой причине с 2016 года в республике активно развивался майнинг, сказала Кристина Озган и добавила, что этому способствовало то обстоятельство, что не был запрещен завоз в республику оборудования для майнинга.

Фактический объем потребления электроэнергии майнерами варьируется в пределах 100 мегаватт, при этом фактическая максимально допустимая возможность использования мощностей единого оператора составляет не более 40 мегаватт и то не в зимний период, заметила она.

"Правительство приняло решение допустить использование данной мощности, с целью легализации данного вида деятельности. Фактические потери "Черноморэнерго" в виду отсутствия правовых норм взимания платы за потребляемую электроэнергию этой категории потребителей в расчете на действующий тариф составили порядка 360 миллионов рублей", - подчеркнула Озган.

Общая сумма задолженностей потребителей перед энергетиками за весь послевоенный период 1,8 миллиарда рублей, сообщила министр экономики. При этом 866 миллионов рублей – это задолженность с 2018 по 2020 годы. Значительная часть этой суммы приходится на долю ферм по добыче криптовалют, сказала Кристина Озган.

Она также отметила, что за последние несколько лет в Абхазии сложилась ситуация, при которой республика не может обойтись без перетока электроэнергии из Российской Федерации. При этом республика имеет долги перед Россией в сумме 619 миллионов рублей за переток электричества, подчеркнула она.

Кристина Озган рассказала, что большее количество потребителей (майнеров - ред.) не обратились с заявками о подключении после решения о регулировании данной сферы. Министр сообщила, что в районах страны проводятся рейдовые мероприятия по выявлению незаконных майнинговых ферм и их отключению.

Она также проинформировала, что в период перетока электроэнергии из России тариф по оплате за потребленную электроэнергию будет выше полутора рублей - суммы, установленной Кабмином ранее.

Глава "Черноморэнерго" Михаил Логуа привел цифры, согласно которым примерно 20% майнеров изъявили желание работать легально. К рассмотрению приняли 120 материалов, половина из них были отклонены, по причине невозможности предоставления мощностей в данных районах. По словам Логуа, на сегодня ни один запрос на подключение к сетям еще не получил одобрения "Черноморэнерго".

Кроме того, Логуа заметил, что энергетическая система в стране не функционировала бы уже сегодня, если бы не был введен график веерных отключений.

Обсуждение вопроса

После того как министр экономики и глава "Черноморэнерго" рассказали о положении дел в области энергетики, началось обсуждение путей выхода из сложившейся ситуации. Депутат Батал Табагуа предложил законодательно закрепить меры ответственности за нелегальный бизнес, вплоть до изъятия оборудования. Он поинтересовался, на какую сумму может пополняться бюджет страны в случае предоставления допустимых 40 мегаватт на сферу майнинга.

В ответ министр экономики Кристина Озган сказала, что исходя из тарифа в полтора рубля, в год бюджет страны будет пополняться на сумму – более 500 миллионов рублей. Она также заметила, что условия договора, которые подписывают предприниматели, обязывают их отключаться от энергосистемы по запросу "Черноморэнерго" в периоды пикового потребления электричества в республике.

Депутат Парламента Натали Смыр выразила недоумение тем обстоятельством, что добросовестные плательщики налогов вынуждены терпеть неудобства из-за деятельности майнеров.

"Я, как добропорядочный гражданин, плачу за электроэнергию, почему я должна сидеть без электричества шесть часов в сутки. За всю историю моей жизни были отключения в послевоенное время, но шесть часов отключения не было никогда", - говорит она.

Кроме того, она обозначила проблему обучения детей в режиме онлайн, при отключениях электричества сделать это невозможно, заметила Смыр. Парламентарий также подчеркнула, что в республике еще не начались зимние холода, при этом уже сейчас существуют большие сложности в энергетике.

"Кристина Константиновна (Озган – ред.), вы нам говорите, будьте готовы как минимум три месяца жить в таком режиме. Мы будем жить в холоде и без света. Я живу в многоквартирном доме, естественно при отключении света отключается вода. Воды нет, света нет, тепла нет, а это то, на что каждый гражданин Абхазии имеет право в ХХI веке", - подчеркнула Натали Смыр.

Она привела цифры ввоза оборудования для майнинга, которые предоставил Государственный таможенный комитет. Согласно данным, с 2016 по конец 2019 года в страну завезли более 21 тысячи единиц оборудования, тогда как только в этом году такого оборудования завезли более 43 тысяч единиц.

"У меня конкретная претензия к "Черноморэнерго", вы говорите, что ранее не шло регулирование, что мешает сегодня жестко отрегулировать и включить нам свет. Я оставляю за собой право обратиться в суд и прокуратуру. Народ обязан получать свет, отнимать свет на шесть часов - это немыслимо. Если вы приняли на себя права и обязанности, то будьте добры выполнять", - сказала депутат.

В ответ министр экономики Кристина Озган подчеркнула, что нынешнее положение в энергетической системе – это результат деятельности в области майнинга, начиная с 2016 года.

Оборудование для майнинга

О том, какое количество оборудования для майнинга завезли в республику с 2016 года, участников парламентских слушаний проинформировал председатель Государственного таможенного комитета Абхазии Гурам Инапшба. Так, он сообщил, что оборудование для майнинга в Абхазию стали завозить с 2016 года.

Начиная с 2016-го по конец 2019 года в республику завезли 21 тысячу 218 единиц оборудования. За десять месяцев 2020 года завезено 43 тысячи 414 единиц. Более двух тысяч штук оборудования для добычи криптовалют изъято с 21 октября – со дня двухмесячного запрета на ввоз оборудования в страну.

Ознакомившись с данными, участники встречи продолжили обсуждение вопроса. Депутат Парламента Лаша Ашуба заметил, что проблема майнинга накапливалась на протяжении нескольких лет.

"Я думаю, что количество ввезенного оборудования до 2020 года гораздо больше, и соответственно нагрузка на сети", - сказал он.

Высказывание Ашуба поддержала министр экономики, подчеркнув, что председатель ГТК привел официальные данные.

"Все прекрасно знают, что есть неофициальная статистика, если бы в 2018 году в декабре правительство приняло бы решение о запрете на ввоз, то я думаю, что эту проблему мы сейчас не обсуждали бы в таком контексте. Эта проблема возникла не за два месяца, мы ее пытаемся решить", - подчеркнула Кристина Озган.

На слушаниях в Парламенте присутствовал и бывший руководитель "Черноморэнерго" Аслан Басария, который отметил, что в период, когда он был во главе ведомства, шли разговоры о легализации, тарификации этого бизнеса, также были предложения установки заградительного тарифа, который не позволял бы майнерам работать.

"За все это время у меня, как у руководителя, ни разу не менялось мнение на предмет того, что эта деятельность должна быть запрещена на территории Абхазии, эта позиция была обусловлена тем, в каком состоянии у нас находятся сети", - сказал Басария.

Он заметил, что никогда еще в Абхазии не вводили веерные отключения электроэнергии в ноябре. Энергетики вводили веерные отключения только в безвыходных ситуациях, к примеру, во время снижения уровня воды на ИнгурГЭС.

После министр экономики Кристина Озган подчеркнула, что ведомство готовит концепцию тарифной политики, которая будет направлена в Парламент на предварительное рассмотрение. Она добавила, что с 2011 по 2014 годы правительство проводило работу по улучшению контроля учета потребляемой электроэнергии, ставили счетчики.

"Если мы в том числе за счет средств, которые будут мобилизованы от этой категории потребителей, начнем устанавливать жесткий контроль потребления электроэнергии, это нам даст возможность экономить до 30% электроэнергии. Других источников на восстановление хотя бы на самом низком уровне потребностей "Черноморэнерго" в республике не существует", - сказала глава Минэкономики.

Итогом станет Постановление

Спикер Народного Собрания в ходе парламентских слушаний напомнил, что несколько лет назад в Парламенте была создана специальная комиссия, которая занималась изучением энергетической отрасли в Абхазии. Затем он предоставил слово председателю комиссии Алмасу Джапуа.

Начиная свое выступление, парламентарий заметил, что ситуация в энергетике Абхазии была тяжелой на протяжении всего послевоенного времени. Он подчеркнул, что в конце 2018 года состоялось комитетское заседание, по его результатам была назначена комиссия по расследованию деятельности в области энергетики.

"У нас, к сожалению, все превращается в политику, дело не в том, кто виноват, дело в том, что у нас есть крупнейшая проблема в энергетике, которая грозит превратиться в государственную. Есть проблема цифровых валют, мы довели до обывателя мнение о том, что цифровая валюта - абсолютное зло, вместе с тем это суперпередовые вещи, где майнинг криптовалют – низший уровень", - сказал он.

Проблема, с которой столкнулась энергетика сейчас, связана с отсутствием регулирования, уверен Джапуа. Он выразил свое несогласие с мнением о том, что майнинг на территории Абхазии необходимо запретить, на взгляд депутата, нужно жесткое регулирование. Одна из таких мер – квотирование этого бизнеса.

Мнение депутата поддержала глава Министерства экономики, которая подчеркнула, что полный запрет майнинга – признание в собственном бессилии. По ее словам, работа по регулированию деятельности будет продолжаться, и она выразила готовность работать в этом направлении с депутатским корпусом.

Подводя итоги парламентских слушаний, спикер Парламента Валерий Кварчия предложил принять постановление Народного Собрания по итогам встречи. Он отметил, что документ будет разработан в ближайшие дни.