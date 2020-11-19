Абхазия под "веером": тактика выживания и немного романтики

Веерные отключения электроэнергии начались в Абхазии с 15 ноября, на всей территории республики введен график - трижды в день по два часа. О том, как энергоограничения в Абхазии сказались на жизни республики, читайте в материале Sputnik.

По данным РУП "Черноморэнерго", потребление электроэнергии в Абхазии ежегодно увеличивается на 5−9%, и имеющихся мощностей не хватает даже на текущее потребление.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Негативные последствия "веера" не заставили себя долго ждать, уже на следующий день с момента введения ограничений в Гагре произошла авария на насосной станции "Репруа-1". Оборудование не выдержало регулярных отключений, жители на сутки остались без питьевой воды. Ремонт обошелся, по оценкам специалистов, в 400 тысяч рублей.

Несут убытки и предприниматели. Давид Пилия руководит столовой в столице. Предприятие потребляет, по его словам, более 250 киловатт.

"Ставить такой дизель расточительно, слишком большие затраты, поэтому нам пришлось поставить маленький дизель, чтобы осветить зал для приема пищи. В целом, конечно, веерные отключения очень негативно влияют на нас", - сокрушается он.

"Веер" накрывает район Давида во время завтрака и активной работы кухни - с 9 до 11 часов. Затем столовая остается без света с 15 до 17 часов, и ночью также электричества нет два часа. Для того, чтобы успеть приготовить пищу, часть рабочих приходит в столовую к пяти часам утра, другая смена - к шести часам, рассказал Давид Пилия.

"Да, мы успеваем, но мы не можем прерывать цикл, у нас непрерывное производство, в течение дня мы постоянно готовим. Несмотря на то, что уже не лето, нагрузка на общепит уменьшается, но все равно технологическая цепочка не прерывается, поэтому электричество нам нужно постоянно", - сказал предприниматель.

По его подсчетам, дополнительные ежемесячные расходы составят более 40 тысяч рублей.

Но не все такие настойчивые. Есть и те, кто предпочел свернуть бизнес на это время. Например, ачадарский птицевод с многолетним стажем Рахми Ардзинба.

"Когда свет отключается, останавливается работа инкубаторов, маленькие цыплята начинают умирать от холода, им нужно тепло не менее 30-35 градусов. Без нужной температуры они погибают, а те, кто выживает, уже не наберут максимального веса", - объяснил он.

К радикальному решению пришел не сразу, надеялся на лучшее, купил дизельный генератор. Подсчитав расходы и доходы, Рахми Ардзинба не увидел выгоды.

"Есть и другая проблема, сейчас люди мало покупают мою продукцию, так как большинство свадеб, компаний сейчас отменили. К этому добавилось отключение электричества, это делает мою работу невыгодной, поэтому временно вынужден прекратить деятельность", - сказал предприниматель.

"Веер" внес коррективы и в производство самого важного продукта в рационе жителей Абхазии – хлеба. Но от его производства отказаться невозможно. Директор гудаутского хлебозавода Аслан Лакоба сказал, что на предприятии есть дизельный генератор, и работает он в автоматическом режиме.

"Да, это дополнительные расходы, но что делать, надо работать, кормить людей хлебом. За час работы дизельный генератор потребляет 75 литров солярки, в совокупности выходит небольшая сумма – три-четыре тысячи, другого выхода нет", - говорит он.

По его словам, перепады электричества при отключениях негативно сказываются на оборудовании предприятия.

"Постоянно вызываю электриков, ремонтируем, есть проблемы, но стараемся быстро исправлять", - сказал он и заверил, что в Гудауте нехватки хлеба не ощущается.

Деньги и старость

Пенсии и пособия никто не отменял, и если, по словам заместителя председателя правления "Сбербанка" Георгия Абухба, в центральном офисе банка не возникает перебоев, так как работает собственный генератор, то в отделениях банка такой возможности нет.

"Это дорогостоящее оборудование, поэтому установить его во всех отделениях "Сбербанка" по республике никак не представляется возможным. Веерные ограничения влияют и на график работы, в отсутствии подачи электроэнергии не работает никакая техника, работа компьютеров и кассового узла невозможна. Соответственно во многих наших отделениях график работы сокращается на два часа, не во всех, так как в некоторых районах свет отключают вечером, в некоторых днем и утром", - рассказал Абухба.

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Постоянные перепады электроэнергии выводят из строя банковскую технику, на восстановление которой требуются дополнительные расходы.

Сложнее всего приходится Сухумскому дому престарелых. Там буквально лавируют между отключениями.

"У нас нет дизеля, поэтому приготовить еду - первое, второе и третье - на 50 человек сложно. Завтрак приготовить не проблема, свет отключают с 11 до 13 часов, а вот время готовки обеда приходится на время отключения света. Дизель мы никак не можем получить, нам обещают, но пока обещания не выполнены. В принципе мы справляемся, поварам приходится приходить раньше, чтобы заранее приготовить и обед", - говорит директор Анна Кварчия.

"Веер" снижает и температуру в помещениях. Чувствительные пожилые люди тяжело переносят холод, подчеркнула директор Дома престарелых.

"Я надеюсь, что договорятся с Россией и в течение двух недель решат эту проблему. При отсутствии электричества комнаты никак не обогреваются, кто-то лежит под одеялами во время отключения света, у всех есть теплая одежда, они одеваются, надо терпеть, что делать", - сказала Кварчия.

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"Темный" досуг

Когда страна в очередной раз погружается в мрак, каждый старается чем-то себя занять. Илана Миквабия заранее готовится к отключению электричества, заряжает компьютер, скачивает сериал.

"Бывает, что с друзьями сижу в кафе, где есть свет. В общем, жизнь без света проходит нормально, тем более народу Абхазии не привыкать к этому", - считает она.

Марианна Кубрава уже привыкла к постоянным проблемам с электроэнергией в стране.

"График выучен наизусть, свечки заранее стоят на столе в ожидании своего часа, телефон на зарядке, чтобы напитать больше энергии, плед под боком", - рассказала она.

Марианна видит и некоторые плюсы в отключениях. Нет света – нет интернета, она меньше отвлекается на телефон, стала больше читать.

"Либо готовлю, газ дает тепло, свечки придают романтики, вот таким образом приходятся находить положительные моменты в сплошном минусе", - заключает она.

"Веер" в Абхазии запустили с 15 ноября. На всей территории республики введен временный график отключений электричества трижды в день по два часа.

По данным РУП "Черноморэнерго", потребление электроэнергии в Абхазии ежегодно увеличивается на 5−9%, и имеющихся мощностей не хватает даже на текущее потребление. Изношенность энергосетей достигла критического состояния. В начале 2021 года на время планового ремонта ИнгурГЭС Абхазии потребуется переток энергии из России.