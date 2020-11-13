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Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии за ноябрь

© Sputnik / Александр Кряжев
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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С августа 2020 года пенсионеры получают российскую пенсию и абхазские выплаты не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и других коммерческих банков.

СУХУМ, 13 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сберегательный банк Абхазии определил график выплат российской пенсии за ноябрь, сообщил Sputnik заместитель председателя правления Сбербанка Беслан Гадлия.

Граждане, родившиеся до 1940 года, смогут получить пенсии 16, 17 и 18 ноября, пенсионеры, родившиеся с 1941 по 1947 годы, будут получать выплаты 19, 20 и 23 ноября. Родившиеся с 1948 по 1950 годы – 24 и 25 ноября, с 1951 по 1953 годы – 27, 30 и 1 декабря, пенсионеры, родившиеся с 1954 по 1956 год включительно, смогут получить пенсии 2 и 3 декабря. Родившиеся после 1956 года будут получать пенсию с 4 декабря.

В конце июля министр соцобеспечения и демографической политики Абхазии Руслан Аджба сообщил, что, начиная с августа, пенсионеры будут получать российскую пенсию и абхазские выплаты не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и в других коммерческих банках, где оформлены пенсионеры.

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