МВД Абхазии предупредило водителей о снегопадах в Гудаутском районе

В горных районах Абхазии уже выпал снег, погода продолжает ухудшаться, в связи с этим водителей просят быть внимательными на дорогах.

СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. МВД Абхазии призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах республики, в частности, из-за ухудшения погодных условий и выпадения снега в Гудаутском районе, сообщается на сайте ведомства.

"Автомобилистам рекомендуется не допускать резких маневров, в том числе перестраиваться на высокой скорости. Кроме того, следует увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют устанавливать на транспортные средства зимние шины.

Отмечается, что сильные снегопады начались и в районе озера Рица, и в районе Мюссеры. При этом на контрольно-пропускном пункте Рицинского нацпарка ведется усиленная работа, проверяется состояние машин и покрышек автомобилистов.

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