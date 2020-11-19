Часть Сухума останется без воды в пятницу 20 ноября

На Массиве Гумиста в Сухуме будут проводится ремонтные работы водопроводной чугунной трубы.

СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Подача питьевой воды будет прекращена 20 ноября с 05:00 до 17:00 в части Сухума, сообщает МУП "Водоканал".

Воду отключат в следующих районах столицы: Новый район, Старый поселок, Колос, улица Адыгейская, ВИЭМ, верхние этажи высотных домов в центральной части города.

Отключение производится из-за ремонтных работ водопроводной трубы по адресу: улица Эшерская, I проезд, дом 5.

Как ранее рассказывали Sputnik в МУП "Водоканал", чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме, необходима комплексная замена водопроводных сетей. А это не только замена разводящих труб, которые доставляют воду до потребителя, но и насосных станций, водоводов и резервуаров.

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