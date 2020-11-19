Создана рабочая группа по повышению эффективности правоохранительных органов Абхазии

Первое заседание рабочей группы прошло в четверг 19 ноября, его провел президент Аслан Бжания.

СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Распоряжением президента Абхазии Аслана Бжания создана рабочая группа по разработке мер по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов, сообщается на сайте главы государства.

Открывая первое заседание, Аслан Бжания выразил готовность работать в группе в качестве рядового члена, так как эта тема ему близка и понятна.

"Рабочая группа по повышению эффективности правоохранительных органов заседает впервые. Это непростая работа, которая требует повышенного внимания, знаний, умений, воли, финансовых ресурсов. Я очень рассчитываю на то, что группа будет работать эффективно", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что необходимо "жить по определенным правилам, определенным законам, которые принимаются, и неукоснительно им следовать".

"Правовая культура оставляет желать лучшего, мы должны прививать эту культуру самим себе и нашим гражданам. Это крайне важно", - подытожил Аслан Бжания.

Рабочую группу возглавил Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.

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