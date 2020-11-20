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"Дом Москвы" оказал финансовую помощь инвалидам и ветеранам ВОВ в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Список претендентов на материальную помощь из 30 человек был составлен на основе данных, предоставленных Министерством труда, занятости и социального обеспечения Республики Абхазия и Посольством России в Абхазии.

СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. В год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" оказал финансовую поддержку инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Абхазии, сообщает дирекция центра.

© Sputnik
"Дом Москвы" поздравил ветеранов Великой Отечественной войны

Материальная помощь в сумме 15 000 рублей каждому ветерану оказана при финансовой поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, отмечается в сообщении.

Список претендентов на материальную помощь из 30 человек был составлен на основе данных, предоставленных Министерством труда, занятости и социального обеспечения Республики Абхазия и Посольством России в Абхазии.

Представители Дома Москвы посетили 13 ветеранов в городе Сухум, в Гулрыпшском, Гудаутском и Сухумском районах и вручили финансовую помощь лично. Остальным 17 получателям материальной помощи денежные средства были переведены на пенсионные счета.

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