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Сокращен график веерных отключений электричества в Абхазии

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (216)
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Sputnik Абхазия
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График веерных отключений электричества в Абхазии был введен 15 ноября.

СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Ограничения на подачу электроэнергии в Абхазии сократятся с 6 часов до 4 часов в сутки с 21 ноября, сообщает РУП "Черноморэнерго".

© Sputnik / Леон Гуния
График отключения света в Абхазии

Нагрузку на энергосистему страны удалось снизить в результате проведенных мероприятий по ликвидации незаконных подключений, что в свою очередь позволило сократить ограничение на подачу электроэнергии с 6 часов до 4 часов в сутки, отмечается в сообщении.

Новый график ограничений вступает в силу 21 ноября 2020 года с 0:00 часов по местному времени.

Работа комиссии по выявлению и отключению незаконных подключений продолжится и впредь, утверждает РУП.

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (216)

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