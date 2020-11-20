Сокращен график веерных отключений электричества в Абхазии

СУХУМ, 20 ноя - Sputnik. Ограничения на подачу электроэнергии в Абхазии сократятся с 6 часов до 4 часов в сутки с 21 ноября, сообщает РУП "Черноморэнерго".
Нагрузку на энергосистему страны удалось снизить в результате проведенных мероприятий по ликвидации незаконных подключений, что в свою очередь позволило сократить ограничение на подачу электроэнергии с 6 часов до 4 часов в сутки, отмечается в сообщении.
Новый график ограничений вступает в силу 21 ноября 2020 года с 0:00 часов по местному времени.
Работа комиссии по выявлению и отключению незаконных подключений продолжится и впредь, утверждает РУП.
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