Взрыв высоковольтного кабеля стал причиной отключения света в Цандрипше

За обеспечение электричества в поселке Цандрипш отвечает компания "Махадырская ГЭС". Организация по оптовой цене покупает электроэнергию у "Черноморэнерго".

СУХУМ, 22 Ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Причинами отключения света в Цандрипше стали взрыв высоковольтного кабеля и поломки на одном из фидеров, рассказал корреспонденту Sputnik директор Махадырской ГЭС Станислав Хишба.

Взрыв высоковольтного кабеля, который обеспечивал электричеством весь поселок Цандрипш, произошел в пятницу 20 ноября.

"Позавчера в районе железной дороги взорвался высоковольтный кабель, который обеспечивал электричеством весь район Цандрипша. Жители поселка остались без электричества на целые сутки. Вчера весь день работали работники железной дороги. Из Сухума привезли кабель, подсоединили, возобновили подачу электричества", - рассказал он.

Однако взрыв высоковольтного кабеля не прошел без последствий. В ночь на воскресенье на фидере (распределительная линия электропередачи, а также линия, соединяющая контактную сеть с тяговой подстанцией - прим.) в районе рыбзавода в Цандрипше произошло повреждение. Без света остались район рыбзавода, центр поселка Цандрипш и село Махадыр.

"Сейчас наши сотрудники проверяют все исходящие от фидера линии и устанавливают место поломки. Никакого форс-мажора. В течение дня подача электричества возобновится", - подчеркнул он.

Хишба добавил, что в Цандрипше, как и во всей Абхазии, наблюдается перегруз энергосистемы, поэтому периодические поломки неизбежны.

Ветхость оборудования, многократный перегруз системы и неуплата по счетам за электроэнергию - основные проблемы энергетики в Абхазии. Сотрудники РУП "Черноморэнерго" при поддержке правоохранительных органов и администраций районов проводят рейдовые мероприятия по выявлению и отключению нелегальных потребителей.

Махадырская ГЭС была введена в эксплуатацию в советское время. На данный момент гидроэлектростанция не функционирует, однако за обеспечение электричества в поселке Цандрипш отвечает компания "Махадырская ГЭС". Организация по оптовой цене покупает электроэнергию у "Черноморэнерго".

Читайте также: