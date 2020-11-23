Дополнительное отделение для пациентов с COVID-19 откроют в Гагрской ЦРБ

СУХУМ, 23 ноя - Sputnik, Бадри Есиава. Дополнительные 18 мест для пациентов с коронавирусной инфекцией организуют на первом этаже Гагрской ЦРБ до конца недели, рассказал главврач медучреждения Вячеслав Аргун.
"До конца этой недели мы планируем открыть второе отделение для пациентов с коронавирусом. Там (в бывшем детском отделении - прим.) осталось всего два. Дополнительные места организуем на первом этаже больницы, где раньше было инфекционное отделение и зона обсервации", - отметил он.
Аргун также сказал, что для приема пациентов с коронавирусом новое отделение было переделано – подготовили отдельный вход, санузлы для лечащихся и медиков. При этом главврач предположил, что с приходом зимы этого количества коек будет недостаточно.
По данным руководства Гагрской ЦРБ на 23 ноября, всего в медучреждении лечение проходят 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 5380. Выздоровели 3616 человек и 68 скончались.
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