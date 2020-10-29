Допместа для пациентов с COVID-19 подготовят в одном из отделений Гагрской ЦРБ

Всего в Гагрском районе выявлено 230 случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 28 октября 2020 года.

СУХУМ, 29 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Дополнительные сорок мест для пациентов с коронавирусной инфекцией подготовят в детском отделении Гагрской ЦРБ с понедельника 2 ноября, рассказал помощник главы администрации Гагрского района Батал Берзения.

"Руководствами администрации Гагрского района и Гагрской ЦРБ на прошлой неделе было принято решение о развертывании дополнительных мест для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией на базе детского отделения. Сейчас это отделение переоборудуется для стационарного лечения пациентов. Было необходимо провести некоторые ремонтные работы и подготовить специальные зоны для обеспечения безопасности медперсонала", - отметил он.

Берзения также поделился тем, что на помощь медикам в качестве волонтеров пришли около 30 студентов Гагрского медицинского училища.

По данным Берзения, к 28 октября в Гагрском районе выявлено 230 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Семнадцать человек проходят лечение в инфекционном отделении Гагрской ЦРБ, где было подготовлено двадцать койко-мест для пациентов с COVID-19.

По распоряжению президента Аслана Бжания в Абхазии с 5 октября действует ряд ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса.

8 октября и.о. главы администрации Гагрского района Юрий Хагуш подписал распоряжение "Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения Гагрского района от коронавирусной инфекции COVID-19".

организовать проведение профилактической дезинфекции мест массового посещения граждан, поручить СЭС;

руководителям органов госуправления, госучреждений, предприятий Гагрского района, за исключением силовых и правоохранительных органов, учреждений здравоохранения и социальной сферы, аварийно-спасательных и коммунальных служб, сократить до минимума нахождение работников на рабочих местах и сократить рабочий день до 14:00 с сохранением заработной платы с 7 октября до улучшения эпидемиологической ситуации;

преподавателям, находящимся в группе риска, старше 65 лет, в период с 7 октября оставаться дома до улучшения эпидемиологической ситуации с сохранением заработной платы;

приостановить деятельность образовательных кружков и танцевальных секций с 7 октября до улучшения эпидемиологической ситуации.

Дополнительные ограничения из-за коронавируса по распоряжению президента Аслана Бжания вступили в силу в Абхазии с 15 октября.

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