Парламент Абхазии рекомендовал запретить майнинг до окончания ремонта ИнгурГЭС

СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Парламент Абхазии на заседании в понедельник 23 ноября принял постановление, согласно которому Кабинету министров страны рекомендовано запретить на территории республики майнинг криптовалют с использованием мощностей Единого оператора передающих и распределительных сетей до окончания ремонтных работ на ИнгурГЭС.

Кроме того, в постановлении Парламента говорится о необходимости запрета завоза в республику оборудования для извлечения криптовалют.

РУП "Черноморэнерго" рекомендовано провести мероприятия по выявлению лиц, использующих мощности ИнгурГЭС для майнинга криптовалют и прекратить потребление энергии.

Также руководителям государственных предприятий, учреждений и организаций рекомендовано не предоставлять принадлежащее им имущество, в том числе энергетические мощности для майнинга.

МВД и СГБ рекомендуется оказывать содействие "Черноморэнерго" в работе.

Помимо всего прочего, Министерству экономики в целях нормативно-правового регулирования майнинга рекомендуется разработать и представить законопроект о внесении изменений в законодательство.

На парламентских слушаниях, которые состоялись 18 ноября, руководитель "Черноморэнерго" Михаил Логуа отмечал, что деятельность майнеров должна быть ограничена до середины мая 2021 года, когда будут завершены ремонтные работы деривационного тоннеля на ИнгурГЭС.

График веерных отключений электричества в Абхазии был введен 15 ноября. По всей республике электричество отсутствовало в течение шести часов в сутки. 20 ноября ограничения на подачу электроэнергии в Абхазии сократили с шести часов до четырех часов. Нагрузку на энергосистему страны удалось снизить в результате проведенных мероприятий по ликвидации незаконных подключений, что в свою очередь позволило сократить ограничение на подачу электроэнергии.