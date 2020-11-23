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Врачи Национального онкоцентра Абхазии будут принимать пациентов в Гудауте

© Sputnik / Владимир Астапкович
В Абхазии
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Прием пациентов врачами Национального онкологического центра Абхазии бесплатный. Акция проводится каждую среду.

СУХУМ, 23 нояб – Sputnik. Врачи Национального онкологического центра Абхазии будут проводить прием на базе Центральной районной поликлиники Гудауты каждую среду, рассказал в интервью радио Sputnik главврач центра Лев Аргун.

© Sputnik
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По его словам, за время пандемии коронавируса в Абхазии количество пациентов, обращающихся за консультацией в Национальный онкологический центр, снизилось в три-четыре раза, что вызвало обеспокоенность среди врачей.

"Да, есть смертельная инфекционная болезнь (коронавирус - прим.), но более опасны онкологические заболевания. В отличие от коронавируса, если такое заболевание будет поздно выявлено, оно не подлежит излечению. Заболевание коварно тем, что в первых двух стадиях не проявляет себя, а когда проявляет на четвертой стадии, то уже речь о полном излечении не идет", - объяснил Аргун.

Главврач отметил, что консультационный прием при районной поликлинике Гудауты будет проводиться, пока поток пациентов не снизиться до минимума. Часы приема с 10:00 до 19:00.

"Но мы планируем работать до последнего пациента. Эта акция не просто консультация одного врача, в район приезжают бригады из пяти-шести специалистов. На каждого участника составляется картотека, и его состояние будет отслеживаться", - добавил он.

В планах у врачей Национального онкологического центра проведение подобных акций и в других районах Абхазии.

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