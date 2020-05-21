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Врач предсказал резкий рост числа онкобольных в России осенью

© Sputnik / Павел Львов
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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (651)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/news/20200521/1030178222/Vrach-predskazal-rezkiy-rost-chisla-onkobolnykh-v-Rossii-osenyu.html

Многие онкологические стационары в России перепрофилировались под лечение коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Врачи предсказывают взрыв заболевания раком в запущенных стадиях осенью в России, такое мнение высказал заведующий отделением онкоколопроктологии в МГОБ №62 Илья Черниковский в беседе с газетой "Известия".

© Foto / dzari.alex
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По мнению врача, онкологические клиники должны были продолжить работу в прежнем режиме.

"В Северо-Западном округе три учреждения специализируются на лечении рака прямой кишки, в том числе и наша больница. Две клиники перепрофилированы под коронавирус, поэтому все пациенты, которые должны были там пролечиться, переведены к нам", — сказал Черниковский.

Как отмечает специалист, из-за ситуации с коронавирусом многие обследования приостановлены, существенно снизилось и выявление онкологии на ранней стадии.

"Поэтому осенью, когда многие еще и с дач вернутся, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями. И нагрузка на специализированные учреждения сильно возрастет", - поделился опасениями онколог.

В настоящее время, по данным ВОЗ, с начала пандемии в мире 4,8 миллиона человек заразились COVID-19, свыше 317 тысяч умерли. В России зафиксировано 309 тысяч случаев заболевания коронавирусом, почти три тысячи человек умерли, более 85 тысяч выздоровели.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за время пандемии составляет 25 человек. Из них трое выздоровели, и один пациент умер. На сегодняшний день в Гудаутском госпитале находятся 20 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (651)


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