Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии за сутки

Диагноз коронавирусная инфекции подтвержден у 62 человек из 208 протестированных в Абхазии за последние сутки.

СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Два пациента с диагнозом коронавирус скончались 22 ноября, сообщает оперштаб по защите населения Абхазии от COVID-19.

В Гудаутском госпитале скончался пациент 64 лет. Мужчина был доставлен в медучреждение 5 ноября, несмотря на всю проводимую терапию, он скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, скончалась пациентка, 1940 года рождения. Женщина получала необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, умерла от острой прогрессирующей полиорганной недостаточности.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 человека, у 58 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с COVID-19.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

В мобильном госпитале - 31 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии четыре человека.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 5374 человек. 70 летальных случаев. Выздоровели 3623 человека.