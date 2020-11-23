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Объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201123/1031335714/Obyavlen-konkurs-na-luchshee-novogodnee-oformlenie-Sukhuma.html

Конкурс будет проходить с 23 ноября по 15 декабря 2020 года, организатором выступят Департамент экономического развития администрации Сухума совместно с отделом по организации мероприятий и рекламе.

СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление Сухума, об этом сообщается на сайте администрации города.

Глава столицы Беслан Эшба подписал соответствующее распоряжение. Контроль за исполнением распоряжения возложен на замглавы администрации Леона Кварчия.

Конкурс пройдет на лучшее новогоднее оформление объектов, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, а также организациям и предприятиям всех форм собственности.

Итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление Сухума подведут до 21 декабря 2020 года.

С организацией и порядком проведения конкурса, а также заявкой на участие, можно ознакомиться на сайте.

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