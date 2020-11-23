Вопреки COVID: как города мира готовятся к праздникам

Во многих странах мирах снова локдаун, меры противодействия распространению коронавируса ужесточены. Но пандемия коронавируса не может отменить любимые для многих праздники - Рождество и Новый год.

Как во Франции, Великобритании, США и многих других странах готовятся к праздникам, несмотря на вторую волну коронавируса.

Жители этих стран настроены поскорее попрощаться с тяжелым 2020 годом, поэтому во многих городах витрины ярко украшены, торговые улицы включили иллюминацию, а на главных площадях ставят елки.

Смотрите в фотоленте Sputnik, как мир готовится к Рождеству.