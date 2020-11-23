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Вопреки COVID: как города мира готовятся к праздникам

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  • Рабочий устанавливает огни на рождественскую елку в Страсбурге
  • Магазин Printemps Haussmann в Париже во время открытия рождественских витрин
  • Елочный базар в Париже
  • Мужчина забирает свой заказ на Рождество в магазине игрушек в Ницце
  • Рождественские огни на Риджент-стрит под названием Дух Рождества в Лондоне
  • Витрины рождественских украшений на Оксфорд-стрит в Лондоне
  • Рабочие украшают Белый дом в Вашингтоне
  • Самая знаменитая рождественская елка в США у Рокфеллер-центра
  • Люди фотографируют рождественскую витрину в магазине Macy's Herald Square в Нью-Йорке
  • Рождественские палатки в центре Цюриха все-таки установили и разделили турникетам
  • Рождественскую ярмарку в Ландсхуте, Германия, обустроили так, чтобы посетители не покидали свои автомобили
  • Продажа защитных масок к рождеству в Берлине
  • Дети играют с искусственными снежинками на рождественской ярмарке в Германии
  • Накануне рождественских праздников в Амстердаме
  • Рабочие развешивают рождественские огни в центре Мадрида
  • Новогоднее оформление Москвы
  • Новогоднее оформление ГУМа
  • Новогодняя иллюминация московского ГУМа
  • Покупательница разговаривает с продавщицей в полупустом магазине рождественских украшений в Риме
  • Рождественские огни освещают торговую улицу Грабен
  • Рождественскую ель собирают в Сиднее
  • Рождественская витрина возле флагманского магазина Hudson's Bay в центре Торонто
  • Рождественские свечи с изображением Санта-Клауса в защитной маске
© AFP 2019 / FREDERICK FLORIN
Рабочий устанавливает огни на рождественскую елку в Страсбурге
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20201123/1031334813.html

Во многих странах мирах снова локдаун, меры противодействия распространению коронавируса ужесточены. Но пандемия коронавируса не может отменить любимые для многих праздники - Рождество и Новый год.

Как во Франции, Великобритании, США и многих других странах готовятся к праздникам, несмотря на вторую волну коронавируса. 

Жители этих стран настроены поскорее попрощаться с тяжелым 2020 годом, поэтому во многих городах витрины ярко украшены, торговые улицы включили иллюминацию, а на главных площадях ставят елки.

Смотрите в фотоленте Sputnik, как мир готовится к Рождеству.


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