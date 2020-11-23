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"Черноморэнерго" отключило 85 майнинговых ферм за неделю

© Sputnik / Владимир Астапкович
В Абхазии
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Темы:
Майнинг в Абхазии (46)
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В понедельник 23 ноября Парламент Абхазии рекомендовал Кабмину запретить майнинг на территории республики на время ремонта ИнгурГЭС.

СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Республиканское унитарное предприятие "Черноморэнерго" отключило 85 майнинговых ферм с 16 по 23 ноября, сообщили Sputnik в пресс-службе предприятия.

Всего за этот период в республике отключены незаконно работавшие фермы по добыче криптовалют, которые потребляли 46 265 киловатт.

В Гагрском районе - 7380 киловатт, в Гудаутском – 4450 киловатт, в Сухумском – 4550 киловатт, в городе Сухум – 7160 киловатт, в Гулрыпшском районе – 5605 киловатт, в Очамчырском районе – 8420 киловатт, в Ткуарчалском районе – 7900 киловатт, в Галском районе – 800 киловатт.

© Sputnik Роберт Джопуа
Парламент Абхазии рекомендовал запретить майнинг до окончания ремонта ИнгурГЭС

На парламентских слушаниях, которые состоялись 18 ноября, руководитель "Черноморэнерго" Михаил Логуа отмечал, что деятельность майнеров должна быть ограничена до середины мая 2021 года, когда будут завершены ремонтные работы деривационного тоннеля на ИнгурГЭС.

В понедельник 23 ноября Парламент республики также порекомендовал Кабмину запретить майнинг до окончания ремонта ИнгурГЭС.

График веерных отключений электричества в Абхазии был введен 15 ноября. По всей республике электричество отсутствовало в течение шести часов в сутки. 20 ноября ограничения на подачу электроэнергии в Абхазии сократили с шести часов до четырех часов. Нагрузку на энергосистему страны удалось снизить в результате проведенных мероприятий по ликвидации незаконных подключений, что в свою очередь позволило сократить ограничение на подачу электроэнергии.

 

 

Темы:
Майнинг в Абхазии (46)

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