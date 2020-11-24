Экспорт цитрусовых из Абхазии за два месяца побил показатели прошлого года

Российско-абхазскую границу в сутки пересекает до 100 грузовых машин с цитрусовыми из Абхазии.

СУХУМ, 24 ноя - Sputnik. Порядка семи тысяч тонн цитрусовых ввезено в Россию из Абхазии с середины сентября, сообщает Служба по городу Сочи Краснодарской таможни.

Эти цифры в два раза превышают показатели за аналогичный период прошлого года.

В среднем за сутки из Абхазии ввозится более 200 тонн цитрусовых. В связи с возросшей нагрузкой таможенный пост МАПП "Адлер" работает в усиленном режиме.

Таможенная служба напоминает, что для физических лиц ограничение по ввозу в страны ЕАЭС товаров для личного пользования наземными и водными видами транспорта составляет сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес 25 килограммов.

В случае превышения установленных значений потребуется заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара, но не менее четырех евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой нормы. К тому же при ввозе цитрусовых свыше пяти килограммов обязательно наличие фитосанитарного сертификата.

Отмечается, что сотрудниками таможенного поста МАПП "Адлер" Краснодарской таможни фиксируется большое количество нарушений, связанных с перемещением сельхозпродукции из Абхазии.

Речь идет о несоблюдении запретов и ограничений, непредоставление разрешительных документов на перевозимую продукцию физическими лицами. Так, с начала "мандаринового сезона" в текущем году возбуждено порядка 100 дел об административных правонарушениях, пресечен незаконный ввоз из Абхазии более 5000 килограммов цитрусовых.

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