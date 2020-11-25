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Кабмин Абхазии утвердил производственный календарь на 2021 год

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В общей сложности в Республике Абхазия в 2021 году будет 119 выходных дней и 246 рабочих дней.

СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Производственный календарь на 2021 год утвержден Кабмином Абхазии в среду 25 ноября.

Документ опубликован на сайте правительства.

Отмечается, что в связи с совпадением выходных и праздничных нерабочих дней переносятся следующие выходные:

  • 2 января (суббота) - на 4 января (понедельник)
  • 1 мая (суббота) - на 3 мая (понедельник)
  • 9 мая (воскресенье) - на 10 мая (понедельник)
  • 23 мая (воскресенье) - на 24 мая (понедельник)
  • 28 августа (суббота) - на 30 августа (понедельник)

В целях рационального использования выходных и праздничных дней перенесены следующие рабочие дни: вторник 5 января на субботу 16 января.

В связи с тем, что Пасха выпадает на воскресенье 2 мая, следующий за ним вторник 4 мая будет нерабочим днем. 

В общей сложности в Абхазии в 2021 году будет 119 выходных дней и 246 рабочих. 


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