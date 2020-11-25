Кабмин Абхазии утвердил производственный календарь на 2021 год

СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Производственный календарь на 2021 год утвержден Кабмином Абхазии в среду 25 ноября.
Документ опубликован на сайте правительства.
Отмечается, что в связи с совпадением выходных и праздничных нерабочих дней переносятся следующие выходные:
- 2 января (суббота) - на 4 января (понедельник)
- 1 мая (суббота) - на 3 мая (понедельник)
- 9 мая (воскресенье) - на 10 мая (понедельник)
- 23 мая (воскресенье) - на 24 мая (понедельник)
- 28 августа (суббота) - на 30 августа (понедельник)
В целях рационального использования выходных и праздничных дней перенесены следующие рабочие дни: вторник 5 января на субботу 16 января.
В связи с тем, что Пасха выпадает на воскресенье 2 мая, следующий за ним вторник 4 мая будет нерабочим днем.
В общей сложности в Абхазии в 2021 году будет 119 выходных дней и 246 рабочих.
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