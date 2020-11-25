СУХУМ, 25 нояб – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с сопредседателями Женевских дискуссий в среду 25 ноября.

Глава Абхазии отметил, что Женевские дискуссии очень важны для государства и выразил надежду, что совместно с присутствующими сопредседателями в рамках предстоящего раунда удастся достичь более конкретных шагов.

"Мы стремимся строить и развивать свое государство, хотим мира на нашей земле, и я рассчитываю на то, что вы окажете нам в этом поддержку, и Женевские дискуссии будут серьезным инструментом для достижения долгосрочного мира в Абхазии и во всем регионе", - сказал президент Абхазии. © Foto / Фото предоставлено МИД РА Абхазия не намерена отказываться от Женевского формата

В ходе встречи обсуждалась ситуация в регионе в свете событий в Нагорном Карабахе, а также эпидобстановка в Абхазии.

"В течение практически года не проводились встречи в рамках Женевских дискуссий. Думаю, что это более чем достаточно, и у участников за это время появилось огромное количество мыслей и идей, которые они смогут изложить, а также переосмыслить существующие факты", - отметил представитель ОБСЕ Рудольф Михалка.

Представитель ООН на Женевских дискуссиях Джихан Султаноглу также ответила журналистам на вопрос о перспективах возобновления встреч и переговоров в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты, которые в последний раз состоялись в 2018 году.

"Действительно, Механизм МПРИ очень важен, это единственная возможность собирать в одном месте представителей или лиц, которые отвечают за вопросы безопасности, чтобы они проводили соответствующие обсуждения. Мы надеемся на скорейшее возобновление этого Механизма", - сказала она.

51-й раунд Женевских дискуссий, который должен был состояться весной 2020 года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса, пройдет 10-11 декабря.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с октября 2008 года на основе договоренностей, достигнутых после событий августа 2008 года в Южной Осетии. На данный момент это единственная площадка для диалога между представителями Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Посредниками в дискуссиях участвуют представители России, США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС.

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