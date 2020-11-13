Политолог о Женевских дискуссиях: без равноправного диалога от Грузии отдачи не будет

51-й раунд Женевских дискуссий, который должен был состояться весной 2020 года, перенесли из-за пандемии коронавируса.

Радио Политолог о Женевских дискуссиях: без равноправного диалога от Грузии, отдачи не будет

"Конечно, лучше вести переговоры, чем воевать. Хотя практической отдачи от Женевского диалога пока нет. Грузия занимает максималистскую позицию, не хочет признать сложившийся геополитический статус-кво, не хочет вести равноправный диалог с Абхазией и Южной Осетией. До тех пор, пока грузинская сторона будет вынашивать такие идеи, руководствоваться такими сценариями, диалог будет иметь второстепенный, неважный характер. При определенных условиях Женевский диалог очень важен, его нужно сохранить, потому что при условии изменения ситуации, он может заиграть яркими красками ", - сказал политолог.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с октября 2008 года на основе договоренностей, достигнутых после событий августа 2008 года в Южной Осетии. На данный момент это единственная площадка для диалога между представителями Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Посредниками в дискуссиях участвуют представители России, США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС.

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