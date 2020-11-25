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График веерных отключений электричества в Абхазии сокращен

© CC0
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (224)
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Sputnik Абхазия
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График веерных отключений электричества в Абхазии был введен 15 ноября. Изначально свет выключали трижды в день по два часа.

СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Ограничения на подачу электроэнергии сократятся с четырех до двух часов в сутки с 26 ноября, сообщает РУП "Черноморэнерго".

Нагрузку на энергосистему страны удалось снизить в результате проведенных мероприятий по ликвидации незаконных подключений, что в свою очередь позволило сократить ограничение на подачу электроэнергии с четырех часов до двух часов в сутки, отмечается в сообщении.

© Sputnik / Леон Гуния
График отключения света в Абхазии

Новый график ограничений вступает в силу 26 ноября 2020 года с 0:00 часов по местному времени.

Работа по выявлению нелегальных потребителей электроэнергии будет продолжена.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (224)

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