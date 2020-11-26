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Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Днем Конституции

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201126/1031353943/Aslan-Bzhaniya-pozdravil-narod-Abkhazii-s-Dnem-Konstitutsii.html

Конституция Абхазии была принята на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года. В 2020 году основному закону страны исполнилось 26 лет.

СУХУМ, 26 ноя - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Днем Конституции, сообщает пресс-служба главы государства.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Конституции Абхазии 26 лет: из истории основного закона страны

"Основной закон, принятый Верховным Советом 26 ноября 1994 года, закрепил государственность Абхазии, во имя которой сложили головы тысячи защитников родины. В соответствии с Конституцией, Абхазия была провозглашена независимым демократическим государством, в котором единственным источником власти являются граждане", - отмечается в тексте поздравления.

Президент сказал также и о создании Комиссии по Конституционной реформе, с целью разработки поправок к основному закону республики, направленных на реформирование системы государственной власти и управления.

"Главное в этом деле - не спешить. Я уверен, поправки, которые будут приняты всенародно, поспособствуют укреплению независимости и процветанию Абхазии", - подчеркнул Бжания.

День Конституции ежегодно отмечается в Абхазии 26 ноября, этот день в стране праздничный нерабочий.

Конституция Абхазии была принята на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года. 3 октября 1999 года она была одобрена всенародным голосованием.


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