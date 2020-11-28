Пожар произошел в кинотеатре санатория ПВО в Сухуме

Сообщение о возгорании здания на территории Военного санатория ПВО в Сухуме поступило на пульт дежурного в 6:06 в субботу 28 ноября.

СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Пожар произошел в здании нефункционирующего кинотеатра на территории санатория ПВО в Сухуме, сообщается на сайте МЧС Абхазии.

На место происшествия выехали четыре пожарных расчета и городские спасатели. Основной зал кинотеатра и сцена были полностью охвачены огнем, когда спасатели прибыли на место.

Очаг удалось локализовать, несмотря на сильное задымление. Сам зал полностью выгорел, но спасателям удалось не допустить распространения огня на остальные помещения.

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал, детали происшествия и причины возгорания выясняются.

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