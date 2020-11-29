Централизованную подачу кислорода ввели в инфекционной больнице Сухума

СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. В Сухумской инфекционной больнице ввели в эксплуатацию систему централизованного кислородоснабжения для лечения пациентов с COVID-19, об этом сообщается на сайте администрации столицы.
Расходы по закупке оборудования и введению его в эксплуатацию взяла на себя администрация Сухума.
"Это большая помощь в нашей работе. Фактически половина больных нуждается в кислородной терапии, кто-то в большей мере, кто-то в меньшей. Это очень важно, при поступлении кислорода в организм, прогноз для больного улучшается. Кислород поступает в две палаты - это восемь точек, то есть восемь человек одновременно могут получать кислород", - рассказал и.о. главврача инфекционной больницы Астамур Гуния.
Отмечается, что в настоящее время кислородную терапию получают пять человек. Кислород доставляют по контракту с кислородной станции.
Ранее в больнице использовали сепараторы для производства обогащенного кислородом воздуха, но они работали в половину мощности из-за плохого напряжения в сети.
В инфекционной больнице проходят лечение 35 ковид-пациентов.
Читайте также:
-
Скорик об ограничениях в Абхазии из-за COVID-19: помогли справиться с нагрузкой и паникой
-
Минздрав Абхазии: показатели заболеваемости COVID-19 в ноябре снизились вдвое