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Централизованную подачу кислорода ввели в инфекционной больнице Сухума

© Sputnik / Григорий Сысоев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1021)
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Sputnik Абхазия
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Первых пациентов с коронавирусной инфекцией в инфекционной больнице Сухума приняли 13 октября.

СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. В Сухумской инфекционной больнице ввели в эксплуатацию систему централизованного кислородоснабжения для лечения пациентов с COVID-19, об этом сообщается на сайте администрации столицы.

Расходы по закупке оборудования и введению его в эксплуатацию взяла на себя администрация Сухума.

"Это большая помощь в нашей работе. Фактически половина больных нуждается в кислородной терапии, кто-то в большей мере, кто-то в меньшей. Это очень важно, при поступлении кислорода в организм, прогноз для больного улучшается. Кислород поступает в две палаты - это восемь точек, то есть восемь человек одновременно могут получать кислород", - рассказал и.о. главврача инфекционной больницы Астамур Гуния. 

Отмечается, что в настоящее время кислородную терапию получают пять человек. Кислород доставляют по контракту с кислородной станции.

Ранее в больнице использовали сепараторы для производства обогащенного кислородом воздуха, но они работали в половину мощности из-за плохого напряжения в сети.

В инфекционной больнице проходят лечение 35 ковид-пациентов.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1021)

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