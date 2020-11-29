Централизованную подачу кислорода ввели в инфекционной больнице Сухума

Первых пациентов с коронавирусной инфекцией в инфекционной больнице Сухума приняли 13 октября.

СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. В Сухумской инфекционной больнице ввели в эксплуатацию систему централизованного кислородоснабжения для лечения пациентов с COVID-19, об этом сообщается на сайте администрации столицы.

Расходы по закупке оборудования и введению его в эксплуатацию взяла на себя администрация Сухума.

"Это большая помощь в нашей работе. Фактически половина больных нуждается в кислородной терапии, кто-то в большей мере, кто-то в меньшей. Это очень важно, при поступлении кислорода в организм, прогноз для больного улучшается. Кислород поступает в две палаты - это восемь точек, то есть восемь человек одновременно могут получать кислород", - рассказал и.о. главврача инфекционной больницы Астамур Гуния.

Отмечается, что в настоящее время кислородную терапию получают пять человек. Кислород доставляют по контракту с кислородной станции.

Ранее в больнице использовали сепараторы для производства обогащенного кислородом воздуха, но они работали в половину мощности из-за плохого напряжения в сети.

В инфекционной больнице проходят лечение 35 ковид-пациентов.

Читайте также: