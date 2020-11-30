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Валерия Адлейба представила новую песню на фестивале "Апсны"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201130/1031374404/Premera-novoy-pesni-Valerii-Adleyba-sostoyalas-v-ramkakh-festivalya-Apsny.html

Валерия Адлейба – победительница первого сезона международного вокального шоу "Ты супер!".

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Валерия Адлейба специально для фестиваля "Апсны", организованного Московской абхазской диаспорой, записала песню на абхазском языке "Сыҟоуп уааигәара" (Я с тобой), рассказала Sputnik сама певица.

Абхазский фестиваль Апсны
© Sputnik / Илья Питалев
Ежегодный фестиваль "Апсны" пройдет в онлайн формате

"В фестивале "Апсны" я принимаю участие уже второй год. В прошлом году я ездила в Москву и там на месте выступала, а сейчас из-за пандемии мы решили провести это онлайн и записали песню-сюрприз для зрителей", - рассказала Адлейба.

По словам Леры, ее новая песня о дружбе и помощи другу в трудные моменты.

"В песне поется о друге, когда у твоего друга опускаются руки или он чего-то боится, ты встаешь рядом с ним, говоришь ему, что все получится, что ты рядом. Песня так и называется "Я с тобой", – сказала она.

Слова и музыку написал композитор Анри Гумба, в акустической версии песни принимали участие и другие музыканты - Алхас и Алмасхан Марколия, Тимур Агрба. На бэк-вокале были абхазский блогер Сандро Аблотия и Ирэна Сымсым.

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Фестиваль "Апсны", организованный Московской абхазской диаспорой, впервые прошел в Москве 30 сентября 2018 года. В 2020 году из-за пандемии коронавируса он пройдет в онлайн-формате. Участница международного вокального шоу на канале НТВ "Ты супер!" Валерия Адлейба была приглашена к участию в качестве певицы в музыкальной части фестиваля.


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