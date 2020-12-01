Минпрос издал приказ о прекращении очного учебного процесса до 12 января

По данным оперштаба от 30 ноября, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигло 5970. Выздоровели 3845 человек, летальных случаев 84.

СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Во исполнение распоряжения президента № 449-рп "О защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции COVID-19" от 24 ноября 2020 года министр просвещения и языковой политики Инал Габлия приказал приостановить процесс обучения до 12 января во всех учебных заведениях, включая среднепрофессиональные и дошкольные учреждения.

Согласно приказу, в школах и колледжах уроки предложено организовать по одной из следующих форм:

прямой эфир (с последующей записью);

заранее записанные видеоуроки;

заочная система.

Президент Абхазии Аслан Бжания 24 ноября подписал распоряжение, согласно которому ограничительные меры в республике продлеваются до 12 января 2021 года, в том числе запрещена деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы и формы собственности.

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