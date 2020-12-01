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Абхазия запросила временный переток электроэнергии у России из-за аварии на ВЛ "Очамчыра"

© Sputnik / Сергей Мальгавко
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (232)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201201/1031383309/Abkhaziya-zaprosila-vremennyy-peretok-u-Rossii.html

Авария на воздушной линии "Очамчыра", из-за которой половина территории Абхазии осталась без света, произошла во вторник 1 декабря.

СУХУМ, 1 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазия запросила временный переток электроэнергии у России из-за аварии на воздушной линии "Очамчыра", сообщили корреспонденту Sputnik в РУП "Черноморэнерго".

Электроснабжение на территории Абхазии восстановлено. Переток будет продолжаться до устранения аварии.

Авария на воздушной линии "Очамчыра", из-за которой половина территории Абхазии осталась без света, произошла во вторник 1 декабря. На месте находятся все аварийные службы "Черноморэнерго". Работы затруднены темным временем суток и сложным рельефом местности, отмечает РУП.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (232)

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