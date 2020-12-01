Абхазия запросила временный переток электроэнергии у России из-за аварии на ВЛ "Очамчыра"

СУХУМ, 1 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазия запросила временный переток электроэнергии у России из-за аварии на воздушной линии "Очамчыра", сообщили корреспонденту Sputnik в РУП "Черноморэнерго".
Электроснабжение на территории Абхазии восстановлено. Переток будет продолжаться до устранения аварии.
Авария на воздушной линии "Очамчыра", из-за которой половина территории Абхазии осталась без света, произошла во вторник 1 декабря. На месте находятся все аварийные службы "Черноморэнерго". Работы затруднены темным временем суток и сложным рельефом местности, отмечает РУП.