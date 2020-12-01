СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Авария произошла на воздушной линии "Очамчыра", сообщает РУП "Черноморэнерго" на странице в Facebook.
Отмечается, что на место аварии выехали ремонтные бригады "Черноморэнерго".
Ранее в "Черноморэнерго", комментируя ситуацию с энергетикой в стране, отмечали, что отключения не по графику происходят из-за аварий на электросетях.
"Когда по графику отключается электричество, нужно выключать бытовые приборы, потому что в момент включения нагрузки чрезвычайно велики, поэтому происходят аварии", - сказал пресс-секретарь РУП Алхас Гагулия.
Читайте также:
- Вееры и перетоки: високосный год абхазской энергетики
-
Бжания назвал стоимость перетока энергии из России при ремонте ИнгурГЭС