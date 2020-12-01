Авария произошла на воздушной линии "Очамчыра"

В Абхазии в 2020 году наблюдается рекордный урожай цитрусовых. В одном только в Гулрыпшском районе созрело более 22 тысяч тонн мандаринов. Это на восемь тысяч тонн больше, чем весь экспортированный в 2019 году урожай.

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