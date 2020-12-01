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Авария произошла на воздушной линии "Очамчыра"

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (231)
470604
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Sputnik Абхазия
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Ранее в "Черноморэнерго", комментируя ситуацию с энергетикой в стране, отмечали, что отключения не по графику происходят из-за аварий на электросетях.

СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Авария произошла на воздушной линии "Очамчыра", сообщает РУП "Черноморэнерго" на странице в Facebook.

Отмечается, что на место аварии выехали ремонтные бригады "Черноморэнерго".

Ранее в "Черноморэнерго", комментируя ситуацию с энергетикой в стране, отмечали, что отключения не по графику происходят из-за аварий на электросетях.

"Когда по графику отключается электричество, нужно выключать бытовые приборы, потому что в момент включения нагрузки чрезвычайно велики, поэтому происходят аварии", - сказал пресс-секретарь РУП Алхас Гагулия.

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (231)

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