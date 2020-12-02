11:23 02 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD76.32
  • EUR91.31
Поиск

Черноморэнерго: энергоснабжение страны будет восстановлено в течение часа

© Sputnik / Александр Вильф
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (233)
45514
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/02/1031384600.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201202/1031384744/Chernomorenergo-energosnabzhenie-strany-budet-vosstanovleno-v-techenie-chasa.html

Авария на воздушной линии "Очамчыра", из-за которой половина территории Абхазии осталась без света, произошла во вторник 1 декабря.

СУХУМ, 2 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Авария на воздушной линии "Очамчыра" устранена, в течение часа энергоснабжение страны будет возобновлено по стандартной схеме, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".

Переток из России, запрошенный вечером 1 декабря, будет завершен. Веерные отключения будут действовать по установленному графику.

По словам пресс-секретаря "Черноморэнерго" Алхаса Гагулия, Россия предоставила Абхазии 200 мегаватт электроэнергии в связи с аварией.

"Был запрошен переток электроэнергии из России, переток мы получили в количестве в 200 мегаватт, но необходимо было за 300 мегаватт. Поэтому пришлось на перетоке организовать временные ограничения, чтобы распределить электроэнергию по республике", - объяснил Гагулия.

Вечером 1 декабря на воздушной линии "Очамчыра" произошла авария, республика оказалась от западной части Сухума и до границы с Россией без электричества. Был запрошен переток электроэнергии у России.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (233)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Зимняя сказка: открытие новогоднего катка на Красной площади
Спасибо России: в Нагорном Карабахе открываются школы и больницы
Два часа в сутки: новый график веерных отключений
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться