Черноморэнерго: энергоснабжение страны будет восстановлено в течение часа

Авария на воздушной линии "Очамчыра", из-за которой половина территории Абхазии осталась без света, произошла во вторник 1 декабря.

СУХУМ, 2 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Авария на воздушной линии "Очамчыра" устранена, в течение часа энергоснабжение страны будет возобновлено по стандартной схеме, сообщает пресс-служба РУП "Черноморэнерго".

Переток из России, запрошенный вечером 1 декабря, будет завершен. Веерные отключения будут действовать по установленному графику.

По словам пресс-секретаря "Черноморэнерго" Алхаса Гагулия, Россия предоставила Абхазии 200 мегаватт электроэнергии в связи с аварией.

"Был запрошен переток электроэнергии из России, переток мы получили в количестве в 200 мегаватт, но необходимо было за 300 мегаватт. Поэтому пришлось на перетоке организовать временные ограничения, чтобы распределить электроэнергию по республике", - объяснил Гагулия.

Вечером 1 декабря на воздушной линии "Очамчыра" произошла авария, республика оказалась от западной части Сухума и до границы с Россией без электричества. Был запрошен переток электроэнергии у России.