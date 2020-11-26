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Два часа в сутки: новый график веерных отключений

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Sputnik Абхазия
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График веерных отключений электричества в Абхазии был введен 15 ноября. Изначально свет выключали трижды в день по два часа.

После введения веерного отключения электричества в Абхазии РУП "Черноморэнерго" начало активную работу по отключению ферм по добыче криптовалют. Только за первую неделю удалось отключить 98 майнинговых ферм.

Ранее, с 21 ноября, шестичасовой график отключения электричества в республике удалось сократить до четырехчасового. Новый график ограничений вступил в силу 26 ноября 2020 года с 0:00 часов по местному времени.

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График веерных отключений электричества в Абхазии сокращен

Нагрузку на энергосистему страны удалось снизить в результате проведенных мероприятий по ликвидации незаконных подключений, что в свою очередь позволило сократить ограничение на подачу электроэнергии с четырех часов до двух часов в сутки. 

Комплексное разрешение проблем энергетической отрасли Абхазии, по оценкам специалистов, может стоить как минимум около четырех миллиардов рублей, сказал на встрече с премьер-министром гендиректор РУП "Черноморэнерго" Михаил Логуа 25 ноября.

Также 25 ноября появилась информация о том, что Россия готова обеспечить Абхазию электроэнергией с 1 декабря 2020 года. Российская сторона подтвердила техническую возможность организовать переток электроэнергии в Абхазию по итогам переговоров, которые состоялись в Министерстве энергетики Российской Федерации.


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Два часа в сутки: новый график веерных отключений


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