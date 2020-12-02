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Абхазскую пенсию и пособия за октябрь выплатят до 4 декабря

© Sputnik / Александр Кряжев
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Общее количество получателей абхазских пенсий и пособий по всей республике составляет 46 791 человек.

СУХУМ, 2 дек – Sputnik, Илана Миквабия. До конца недели будут профинансированы районы, в которых не были выданы абхазская пенсия и пособия за октябрь 2020 года, рассказал Sputnik председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария.

"За октябрь месяц мы профинансировали все районы, кроме Гагрского, Гулрыпшского и Галского. В течение этой недели мы профинансируем эти районы и уже начнем финансирование за ноябрь месяц, естественно начиная с Сухума, Сухумского района и последующие районы", - сказал Гулария.

Он отметил, что задержка пенсий и пособий связана с повышением доплат и повышением пенсий некоторым категориям пенсионеров.

Общее количество получателей абхазских пенсий и пособий по всей республике составляет 46 791 человек. На выплаты пенсий и пособий за октябрь выделено 92 миллиона 642 тысячи рублей.

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