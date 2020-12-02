Восточные криптофермеры: как в Очамчырском районе боролись с майнингом

В Абхазии продолжаются рейды по выявлению и отключению нелегальных ферм по добыче криптовалюты.

Съемочная группа Sputnik отправилась с представителями правоохранительных органов в очередной рейд и узнала, кто в Очамчырском районе незаконно "шамайнит" и сколько зарабатывают криптофермеры.

В очередной раз сотрудники Министерства внутренних дел, специалисты Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также СОБР отправились на "охоту" за незаконно действующими майнерами. В этот раз искали криптофермы в Очамчырском районе.

Илорские "фермеры"

По дороге в Очамчыру завернули в село Багмаран. По оперативной информации силовиков, там функционировала криптоферма. На самом деле, шум исходил от насосной станции, которая работала вполне законно, внутри ни одной криптомашины найдено не было.

Дальше ехали без остановок, пока не добрались до села Илор Очамчырского района. Как оказалось, теперь сюда съезжаются не только желающие попасть в известный храм, но и те, кто не прочь подзаработать на продаже криптовалюты.

Первая криптоферма была расположена вдалеке от жилых и даже нежилых домов, кругом ни души, лишь заросшие поля. Сельское умиротворение нарушал лишь гул машин.

© Sputnik / Томас Тхайцук Заброшенный двухэтажный дом превращенный в криптоферму

Фермой оказался ветхий и давно заброшенный двухэтажный дом. У порога нас встретил молодой человек, он же охранник, который был явно удивлен нежданным гостям в форме, да еще и с камерами, но сопротивляться не стал.

Охранник тут же набрал хозяевам фермы и объяснил ситуацию, а сотрудники УБЭП взяли с него обещание, что до официального разрешения властей ферма больше работать не будет. Решили все мирно.

Охранник рассказал, что работает на криптоферме месяц, сам живет неподалеку, а в селе всего несколько жилых домов, гул машин никому не мешает. Для комфорта охранника была выделена отдельная комнатка у входа – кровать, холодильник, печка и телевизор. А, чтобы не было скучно и страшно, дворняжка.

© Sputnik / Томас Тхайцук Всего в доме было установлено 370 аппаратов

370 аппаратов, которые потребляют приблизительно 900 киловатт, были установлены в трех комнатах на первом и втором этаже дома. За их сохранностью следил не только охранник, но и камеры. А во дворе дома был обнаружен трансформатор, мощностью 1000 киловатт. В месяц доход фермы составляет минимум 1 миллион 500 тысяч рублей.

"Сейчас ферма будет опечатана, затем с хозяина возьмут подписку, и далее мы будем контролировать, чтобы ферма не работала", - объяснил журналистам план действий инспектор ОИиОС Саид Ажиба.

Чтобы отключить фермы, были вызваны сотрудники местного отделения "Черноморэнерго". Было решено обесточить весь дом, но оставить свет для охраны и камер.

© Sputnik / Томас Тхайцук Криптоферма была обесточена и опечатана

Вторая ферма находилась в том же селе, не так далеко от первой, но добраться до нее оказалось не так легко. По дороге нас встретил шлагбаум, дальше пришлось идти пешком.

Новая ферма кардинально отличалась от первой. Забетонированная площадка, аккуратные свежевыкрашенные амбары с вентиляцией, камера наружного наблюдения и породистые собаки. В одном из амбаров с криптомашинками соседствовала недавно собранная, очищенная кукуруза.

© Sputnik / Томас Тхайцук Криптоферма размещенная в транспортных контейнерах

"Это наш урожай", - похвастался охранник. Охранников здесь, кстати, трое, работают в смене по десять дней, зарплата 10 000 рублей.

Не было и привычного гула. Охранник объяснил, что ферма была отключена задолго до нашего прихода. Присутствующие в словах усомнились – некоторые машинки были еще "тепленькие".

"С этой стороны солнце светит, наверное, поэтому так", - предположил охранник.

Ферма оказалось намного больше соседней – 752 аппарата и два трансформатора, мощностью по 1000 киловатт. Работает она более двух с половиной лет.

© Sputnik / Томас Тхайцук Урожай кукурузы соседствует с оборудованием

По словам сотрудников местного отделения "Черноморэнерго", в час аппараты потребляют 1000 киловатт. То есть в месяц за свет хозяева должны платить 612 000 рублей.

Охранник до хозяина фермы дозвониться не смог, но обещал, что все замечания силовиков передаст.

© Sputnik / Томас Тхайцук Всего на ферме насчитали 752 аппарата

- А вот что вы сделаете, если, предположим, на вас нападут? – спросил один из сотрудников МВД, не обнаружив у охранника никакого оружия.

- Ничего, буду звонить хозяевам, - честно признался мужчина.

Чайфабрика без чая

Третья ферма находилась в самом городе Очамчыра в заброшенном здании, на первый взгляд, выглядевшем, как бывший завод. Попасть внутрь удалось не сразу, охранник явно не планировал принимать гостей.

Войти все же удалось. Ферма, по сравнению с первыми двумя, оказалась совсем небольшой – всего 57 аппаратов. Проверить, работают они или нет, сотрудникам МВД самостоятельно не удалось, не было света, поэтому дождались сотрудников "Черноморэнерго".

Пока охранник уверял нас, что ферма не работает, а милиционер убеждал его, что еще вчера ферма работала, в здание вошла очень смущенная женщина средних лет.

© Sputnik / Томас Тхайцук Последняя ферма по сравнению с первыми двумя, оказалась совсем небольшой – всего 57 аппаратов

Как оказалось, ферма принадлежала ее сыну и его друзьям, а помещение еще до войны выкупил ее муж и позже организовал в нем чайную фабрику.

"Когда разрешили, сын и его друзья официально обратились в Министерство экономики и написали заявление. Мы были первыми в районе, кто сделал все по закону. Я сама всегда была против и говорила сыну, чтобы не было такого, чтоб все это мешало соседям, но он объяснил, что все будет в рамках закона. Когда запретили, они все выключили", - объяснила она.

На этом рейд мы завершили. Сотрудники МВД заверили нас и владельцев ферм, что периодически будут наведываться в гости и проверять, не нарушается ли закон. Криптофермеры пообещали, что гул машин без разрешения слышен больше не будет.