Обесточить и следить: как в Абхазии контролируют отключенные майнинговые фермы

Веерные отключения электричества в Абхазии стали причиной усиления работы по выявлению и отключению майнинговых ферм в республике.

На встрече с премьер-министром Александром Анкваб 24 ноября руководитель РУП "Черноморэнерго" Михаил Логуа сообщал, что с 16 по 23 ноября было отключено 98 майнинговых ферм по Абхазии, что позволило высвободить более 46 мегаватт электроэнергии.

О том, как филиалы Республиканского унитарного предприятия "Черноморэнерго" следят за тем, чтобы отключенные майнинговые фермы не заработали вновь, читайте в нашем материале.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Борьба с майнингом

Рейды по выявлению и отключению майнинговых ферм в Абхазии проводят с участием специалистов "Черноморэнерго", представителей управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, Службы государственной безопасности, специалистов энергетического надзора при Госстандарте.

Очередная проверка прошла 2 декабря, итогом работы стало отключение майнинговых ферм в Гагрском районе – 2,5 мегаватт, в Сухумском районе – 800 киловатт, рейд также проходил в Очамчырском районе.

Но обесточенные фермы могут вновь заработать, этого стараются не допустить представители "Черноморэнерго" по всей республике. Специалисты предприятия отключают абонентов, которые вновь незаконно подключились к энергосистеме.

Беслан Ахуба руководит Очамчырским филиалом "Черноморэнерго", по его словам, работа по нахождению и отключению ферм по добыче криптовалют весьма непростая. В Очамчырском районе 27 сел, охватить такие масштабы за короткое время нелегко, работы продолжатся практически ежедневно, говорит он.

"Мне сложно назвать цифры по киловаттам, но с уверенностью могу сказать, что мы отключили самые крупные фермы по добыче криптовалют. Мы не останавливаемся на этом, продолжаем поиски", - подчеркнул специалист.

По словам Ахуба, пока не зафиксированы случаи, что обесточенные фермы вновь начали свою работу. Он отмечает, что ежедневно получает данные со всех подстанций района, определить, заработала ферма в том или ином районе, можно по резким увеличениям нагрузки, пояснил глава филиала "Черноморэнерго".

Беслан Ахуба заметил одну особенность, которая стала все больше распространяться после отключения больших майнинговых ферм – многие стали ставить оборудование в своих домах небольшими партиями. Выявить такие факты намного сложнее, говорит он.

"Такая нагрузка накапливается, сложно заходить в каждый дом и проверять на наличие оборудования для майнинга. По нашим данным, многие люди стали ставить в своих домах по 3-5 штук специального оборудования, они создают нам проблемы", - заметил Ахуба.

Работа по отключению майнинговых ферм проходит и в Гагрском районе, и. о. руководителя филиала РУП "Черноморэнерго" Аспар Когония сообщил, что на территории района отключено около 25 ферм.

"Фермы отключались силами гагрского филиала РУП "Черноморэнерго" без остальных служб и комиссий. После отключения ферм ставятся пломбы, сегодня часть объектов мы объехали вновь и проверили, сотрудники филиала и в дальнейшем будут периодически проверять", - сказал Когония.

При этом он подчеркнул, что в некоторых местах высвобожденная электроэнергия в результате отключения майнинговых ферм была восполнена возрастающим потреблением жителей, то есть сезонная нагрузка на сети продолжается.

"Бывает, что сами граждане сообщают о работе майнинговых ферм, кроме того, резкий всплеск нагрузки на сети мы можем наблюдать сами. Также от перегрузки может отключиться линия электропередач, есть ряд факторов, которые говорят о том, что существует нагрузка на линии", - заметил специалист.

По его словам, были случаи, когда владельцы майнинговых ферм вновь подключались к сетям, после того как эти факты были выявлены, они вновь были обесточены.

Найти и обесточить

Вахтанг Харчилава руководит филиалом РУП "Черноморэнерго" в Ткуарчалском районе, он рассказал, что с 15 ноября в районе удалось отключить майнинговые фермы, которые потребляли до восьми мегаватт электричества.

"После отключения майнинговых ферм мы опечатали помещения. После, в течение недели, мы проводим ревизию, посещаем эти места по несколько раз. На сегодняшний день случаев повторного подключения к сетям не зафиксировано", - сообщил он.

По его словам, в районе обесточено девять ферм по добыче криптовалют. Он сообщил, что владельцы ферм с пониманием отнеслись к необходимости их отключения.

"После того как начались аварийные отключения электричества, мы отключили фермы, их владельцы не высказали никаких недовольств, так как понимают, что отсутствие света сказывается на всех жителях. С уверенностью могу сказать, что в нашем районе ни одна ферма не работает", - заверил Харчилава.

График веерных отключений электричества в Абхазии был введен 15 ноября. Вначале свет выключали трижды в день по два часа. С 21 ноября шестичасовой график отключения электричества в республике сократили до четырехчасового. Новый график ограничений вступил в силу 26 ноября с 0:00 часов по местному времени, согласно ему свет будет отключаться один раз в сутки на два часа.

Нагрузку на энергосистему страны удалось снизить в результате проведенных мероприятий по ликвидации незаконных подключений, что в свою очередь позволило сократить ограничение на подачу электроэнергии с четырех часов до двух часов в сутки.