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Бжания рассказал, когда будет организован переток электроэнергии из России

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (234)
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Sputnik Абхазия
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Встреча президента с членами Общественной палаты и Комитета по репатриации состоялась в четверг 3 декабря.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Переток света из России в Абхазию будет организован после устранения технических проблем, сообщил президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с членами Общественной палаты и представителями Комитета по репатриации. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал член Общественной палаты Тимур Пипия.

Линии электропередач
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Мы обсуждали многие вопросы. Ситуацию с коронавирусом, экономику, энергетику, сельское хозяйство, проблемы репатриации и бизнес. Глава государства ответил на вопросы открыто, выразил свое мнение. Поговорили и о теме электроэнергии и незаконной деятельности майнеров. Президент сообщил, что вскоре будут решены технические проблемы, переток света из России будет поступать беспрерывно", - добавил он.

25 ноября пресс-служба Министерства экономики Абхазии сообщила, что Россия готова обеспечить республику электроэнергией с 1 декабря 2020 года.

Российская сторона подтвердила техническую возможность организовать переток электроэнергии в Абхазию по итогам переговоров, которые состоялись в Министерстве энергетики Российской Федерации.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (234)

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