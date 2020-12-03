Бжания рассказал, когда будет организован переток электроэнергии из России

Встреча президента с членами Общественной палаты и Комитета по репатриации состоялась в четверг 3 декабря.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Переток света из России в Абхазию будет организован после устранения технических проблем, сообщил президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с членами Общественной палаты и представителями Комитета по репатриации. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал член Общественной палаты Тимур Пипия.

"Мы обсуждали многие вопросы. Ситуацию с коронавирусом, экономику, энергетику, сельское хозяйство, проблемы репатриации и бизнес. Глава государства ответил на вопросы открыто, выразил свое мнение. Поговорили и о теме электроэнергии и незаконной деятельности майнеров. Президент сообщил, что вскоре будут решены технические проблемы, переток света из России будет поступать беспрерывно", - добавил он.

25 ноября пресс-служба Министерства экономики Абхазии сообщила, что Россия готова обеспечить республику электроэнергией с 1 декабря 2020 года.

Российская сторона подтвердила техническую возможность организовать переток электроэнергии в Абхазию по итогам переговоров, которые состоялись в Министерстве энергетики Российской Федерации.