СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Россия готова обеспечить Абхазию электроэнергией с 1 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства экономики республики.
Российская сторона подтвердила техническую возможность организовать переток электроэнергии в Абхазию по итогам переговоров, которые состоялись в Министерстве энергетики Российской Федерации.
Абхазскую сторону представляла вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.
В среду 25 ноября стало известно о сокращении графика веерных отключений электричества на территории Абхазии до двух часов в сутки.
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