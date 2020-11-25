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Россия готова обеспечить Абхазию электроэнергией с 1 декабря

© Sputnik / Денис Абрамов
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (224)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201125/1031351052/Rossiya-gotova-obespechit-Abkhaziyu-elektroenergiey-s-1-dekabrya.html

Президент Абхазии Аслан Бжания ранее заявлял, что Россия окажет помощь Абхазии на время проведения ремонтных работ на ИнгурГЭС.

СУХУМ, 25 ноя - Sputnik. Россия готова обеспечить Абхазию электроэнергией с 1 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства экономики республики. 

Российская сторона подтвердила техническую возможность организовать переток электроэнергии в Абхазию по итогам переговоров, которые состоялись в Министерстве энергетики Российской Федерации.

Абхазскую сторону представляла вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган. 

В среду 25 ноября стало известно о сокращении графика веерных отключений электричества на территории Абхазии до двух часов в сутки. 

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (224)

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