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Для решения проблем образования: Ассоциация педагогов будет создана в Абхазии

© Sputnik / Павел Лисицын
В Абхазии
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Ассоциация педагогов Абхазии создается для обмена опытом, проработки консолидированный позиции по решению проблем в образовании.

СУХУМ, 4 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ассоциация педагогов будет создана в Абхазии, сказал в интервью Sputnik председатель социальной платформы "Будущее Абхазии", директор средней школы поселка Алахадзы Саид Бейя.

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"Эта идея давно назрела, но случилась пандемия, из-за которой мы ушли на карантин, у нас не было возможности для того, чтобы мы могли обсудить эту мысль со всеми учителями, но в нашем Гагрском районе мы успели пообщаться с коллегами, провести личные встречи, и многие нас поддерживают", - отметил он.

После нормализации эпидемиологической ситуации планируется провести ряд встреч в городах и селах республики, для предметного общения с педагогами, обсуждения важных вопросов в образовании, подчеркнул Бейя.

"Сейчас, образование переживает серьезный кризис и я думаю, что это наиболее консервативная отрасль нашего государства. Многие педагоги, с которыми я общаюсь, высказывают идею о том, что нам необходимо объединиться, и вот возникла идея о создании ассоциации", - сказал он.

Саид Бейя отметил, что многих проблем в сфере образования можно было бы избежать, если бы проводились своевременные консультации с педагогами.

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"Я создал страницу в социальных сетях, куда я приглашал учителей со всей Абхазии, у нас в группе уже более ста человек. Эта площадка для общения, обмена опытом между учителями, думаю, что какие-то методические пособия учителей мы будем публиковать. Но это временное решение, пока действуют ограничительные меры", - отметил Бейя.

Он также подчеркнул, что также прорабатывается вопрос создания специальной электронной платформы для педагогов, где они смогут обмениваться своими педагогическими методологиями.

"Эта идея, которую я давно вынашивал, она, конечно, требует существенного финансирования. Пока у нас такой бюджетный вариант, это использование социальных сетей. Электронные платформы востребованы не только у нас, такая практика есть и в России и в странах Европы", - подчеркнул руководитель социальной платформы "Будущее Абхазии".

Для улучшения образования в республике, нужно искать новые и эффективные методы в обучении, рассказал Саид Бейя.


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