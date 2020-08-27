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© Sputnik / Томас Тхайцук

Победитель конкурса "Гордость Абхазии" Бейя: горжусь, что подаю пример моим ученикам

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Sputnik Абхазия
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Своими эмоциями от победы в конкурсе "Гордость Абхазии" в эфире радио Sputnik поделился Саид Бейя, занявший первое место по итогам зрительского голосования и оценки конкурсной комиссии, он также рассказал о проблемах системы образования в стране.

 

Радио
Победитель конкурса "Гордость Абхазии" Бейя: горжусь, что подаю пример моим ученикам

25 августа объявили имена пятерых победителей первого конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии".

 

Согласно условиям конкурса, победители определились по результатам финального рейтинга, который на 70% состоял из оценки конкурсной комиссии за прошедшие три этапа и на 30% - из итогов онлайн голосования.

Имена пятерых победителей назвал основатель конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии", действительный государственный советник России Инал Ардзинба.

По итогам зрительского голосования и оценки конкурсной комиссии первое место занял Саид Бейя, второе – Астамур Кутарба, на третьем – Александр Ачба, четвертую строчку занял Алмахсит Осия и пятую – Абзагу Цвижба.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Великолепная пятерка: определились победители конкурса "Гордость Абхазии" 

Победитель конкурса Саид Бейя семь лет работает в Алахадзыхьской средней школе, четыре из которых – директором. В интервью радио Sputnik Абхазия он признался, что не ожидал занять первое место и это для него является предметом гордости.

"Горжусь тем, что меня могут слышать мои учащиеся. Для них я являюсь примером и, думаю, что подаю им хороший пример", - сказал Бейя.  

Говоря о проблемах системы образования в стране, Саид Бейя отметил, что основные проблемы у всех на виду – это нехватка кадров и развитие абхазского языка.

"За 27 лет, а это достаточно долгий срок, мы не смогли выстроить достаточно сильную программу, которая способствовала бы ожидаемому в обществе развитию языка.. Нужно плотнее работать с населением. Моя работа в школе это показывает. Ведь у нас есть родительские комитеты, с ним нужно вплотную беседовать, консультировать, убеждать, направлять. Необходим комплексный подход. Говорить о том, что языком должны заниматься комитет по языковой политике или министерство просвещения, было бы неправильно. Здесь должны быть задействованы все структуры власти, включая общественные организации", - считает Бейя.

Также существуют проблемы администрирования, но они исправимы. Просто нужно над этим работать

 

"Гордость Абхазии" - конкурс молодых управленцев, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи Республики Абхазия. По задумке организаторов, конкурс должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет компетентных представителей молодого поколения.

Учредитель конкурса – действительный государственный советник России, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси Кирилле Инал Ардзинба. Указ об организации конкурса 19 февраля подписал и. о. президента Абхазии Валерий Бганба.

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