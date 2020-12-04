Да будет свет: новый трансформатор на подстанции села Дурипш запущен

СУХУМ, 4 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по установке нового трансформатора на подстанции села Дурипш завершены, и агрегат запущен в действие, рассказал корреспонденту Sputnik начальник группы подстанций Гудаутского района Алик Габуния.

"Все готово. В 13:00 мы запустили трансформатор в холостом режиме и к 14:00 дали на него нагрузку. Подогнали защиту, сделали замеры, все отлично", - отметил он.

Габуния уточнил, что трансформатор выдает всю свою мощность в объеме десяти мегаватт. Энергетики работали до позднего вечера четверга и вернулись к ней утром. Предполагалось, что на замену агрегата может понадобиться два или три дня, но так как во время работ серьезных проблем не возникло, уложились в сутки с небольшим.

Как рассказал депутат Гудаутского собрания от села Дурипш, после запуска нового трансформатора напряжение в сети 210-220 вольт.

Дурипшская подстанция подает электроэнергию в села Дурипш, Хуап и частично в Звандрипш, Лыхны и Джирхуа.

19 ноября к подстанции пришли несколько десятков местных жителей и потребовали отключить ее, пока энергетики не решат проблему с частыми отключениями света и низким напряжением в сетях. Им удалось прийти к пониманию, и 3 декабря специалисты приступили к замене трансформатора мощностью 6,3 мегаватт на десятимегаваттный агрегат, который должен удовлетворить потребности в электроэнергии жителей этих сел. Всего в Гудаутском районе восемь подстанций.