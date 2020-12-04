Новые рельсы образования: министр просвещения рассказал об учебном процессе

О том, когда абхазские школьники смогут снова учиться в режиме оффлайн, что будет с системой образования и как ученики будут наверстывать упущенную программу, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В последние несколько месяцев одним из главных вопросов стал вопрос возвращения учеников в школы. Однако ответа на него у министра просвещения и языковой политики Абхазии Инала Габлия пока нет. По его словам, все зависит от эпидобстановки.

Габлия напомнил, что в республике до 12 января 2021 года действует распоряжение президента, по которому школам запрещено работать.

"Пока никто не знает, какая ситуация будет с 12 января 2021 года. Число заболевших увеличивается с каждым днем. Прогнозировать сложно. Мы все надеемся, что пойдем в школу в новом году. Посмотрим на эпидобстановку", – отметил он.

В министерстве, как рассказал Габлия, уже обсуждались различные варианты организации учебного процесса. Свое видение присылали и представители районов. Многие предлагают разбить классы на маленькие группы и проводить занятия. Однако, по словам министра, такая форма уже практиковалась с сентября, и тем не менее случаи заболевания все-таки были.

"Мы знаем, что родители очень хотят, чтобы дети пошли в школу. Мы их понимаем. Но президент Абхазии издал распоряжение, продлевающее ограничения. Мы должны следовать ему. Пусть никто не думает, что коронавирус его не коснется. Всем нужно соблюдать меры безопасности", – подчеркнул Инал Габлия.

В Министерстве просвещения и языковой политики поставили задачу перед дирекциями школ, чтобы школы перешли в онлайн-формат обучения. Уроки должны проходить в прямом эфире, если же у кого-то нет такой возможности, то можно использовать видеоуроки.

"Если у учителя нет возможности проводить онлайн-уроки, то он может записать свой аудио- или видеоурок. Если нет и такой возможности, то мы предложили использовать готовые видеоуроки из интернета. Например, есть Яндекс-школа, есть электронная школа, которую нам прислали российские коллеги", – пояснил Габлия и добавил, что контролировать процесс такой формы обучения должна дирекция школ, если же школам нужна помощь, министерство всегда готово откликнуться.

Журналисты в свою очередь отметили, что у многих семей нет возможности обеспечить ребенка необходимой техникой для участия в онлайн-уроках.

Инал Габлия признался, что учителя и ученики не обеспечены техникой, но для решения этой проблемы нужны немалые деньги. Он напомнил, что ранее объявлялась акция по приему техники.

"Мы направляли письма и за границу, нашим диаспорам с просьбой помочь с техникой. Видимо, возможностей таких нет", – сказал он.

Габлия добавил, что в условиях пандемии невозможно рассматривать традиционную форму образования, и потому необходимо проявить терпение и дисциплину.

"Карантин существует временно. Мы должны проявить дисциплину, чтобы эпидобстановка не ухудшилась. Мы закрыли школы, сады. Насколько возможно, мы должны соблюдать меры безопасности, носить медицинские маски. Когда обстановка улучшится, мы продолжим учебный процесс", – заверил он.

Систему на новые рельсы

По мнению министра просвещения Абхазии, сегодня главная задача – не наверстывание упущенной программы, а строительство новой системы образования.

"Самая главная цель - выстроить программу образования. Поставить систему на новые рельсы. Сейчас идет строительство системы, и плавный переход на дистанционное обучение. Дай бог, закончится карантин, и все вернутся в школу. Я, как и большинство родителей, не поддерживаю закрытие школ. Но в сложившейся ситуации, мы вынуждены. В январе, если цифры будут хорошие, мы пойдем в школу", – подчеркнул он.

Инал Габлия отметил, что ранее уже проводились специальные тренинги для учителей, как проводить уроки, например, на платформе ZOOM.

Лишение статуса

На пресс-конференции Инал Габлия прокомментировал и исключение его из списка послов доброй воли Абхазии.

"Причину и я не знаю. Знают только они. Когда меня включали в Послы доброй воли, меня никто заранее не уведомлял. Узнал по факту. После они сообщили о том, что меня оттуда исключили. Это меня позабавило, конечно. Это, на мой взгляд, и неправильно, и неуважительно, и не имеет никакого смысла", – добавил министр.

Пресс-конференция министра просвещения и языковой политики Абхазии состоялась в Сухуме в пятницу 4 декабря.