"Кремниевый человек": памяти Мушни Хварцкия

О храбрости Мушни Хварцкия, его человеческих качествах и жизненных ориентирах рассказал его близкий товарищ Батал Кобахия.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Монолитная глыба

Имя Мушни Хварцкия в Абхазии, наверное, известно каждому. За 27 лет он стал символом возрождения абхазского народа.

По словам замминистра культуры Батала Кобахия, Мушни Хварцкия стал героем своего времени еще задолго до того, как началась война. Археолог формировал определенную культуру взаимоотношений между людьми.

"Он был очень воспринимаемый обществом. Сегодня немного другой дискурс воспоминаний о нем, – считает Кобахия. – Часто имя Мушни вспоминается, когда в стране дефицит ценностей, во время выборов или когда бывают общественно политические дебаты, кризисы, тогда они вспоминают его, говорят о значимости этой фигуры. Но важно то, что, кто бы и в какое время ни говорил о Мушни, вспоминает его как глыбу монолитную из камня. Даур Зантария написал о нем - "кремниевый человек".

© Foto / из архива Батал Кобахия Мушни Хварцкия с сыном

Одни стремятся быть лидерами, а другие ими становятся. По убеждению Батала Кобахия, Мушни же стал лидером без всяких натуг, он жил не тщеславием и завистью, а движимый любовью к своей Родине. Не любил Мушни слово патриотизм и все производное от него, не был оратором, и тем не менее каждая мысль, высказанная очень тихо, всегда имела благодатную почву, на которой, как отметил Батал Кобахия, "потом взрастали люди, характеры, судьбы".

Есть люди, которые много говорят о ценностях, но в своей жизни не руководствуются ими. В случае с Мушни все было иначе. Он не говорил о ценностях, но жил ими.

"Но при этом быть с этим человеком, который жил в моем представлении в недосягаемой волне моральных ценностей, было очень легко, – признался Батал Кобахия. – Мужской характер его раскрывался даже в беседах с друзьями, говорил предельно открыто, обнаженно, я бы сказал, и излагал свои мысли очень четко и ясно, но на такой запредельной высоте это было, что казалось естественным и воспринимаемым. Он был очень мудрым от природы. Но сам он этого не понимал, и говорить ему было об этом неудобно".

По словам Кобахия, в Мушни Хварцкия были лучшие человеческие качества, которые высоко ценятся, но их всегда не хватает. Он не переносил лести, всегда проявлял сострадание к тем, кто слабее него, презирал жестокость.

© Фото : из архива Батала Кобахия Мушни Хварцкия на велосипеде.

"Мушни имел поразительное качество, которое присуще только лидерам: возбуждать в людях благородство, доброту, смелость, которую мы сами в себе иной раз не замечали, он видел это в нас и говорил об этом. Он любил одиночество, не любил шумные компании, любил приватное общение. Он был в жизни больше интроверт, в действиях на войне – экстраверт, он был на виду, руководил всеми, – вспоминает Кобахия. – Вот в этом одиночестве, которое он любил, он черпал свои силы духовные, мысли, фантастические идеи рождались, а потом мог безудержно плеснуть это на нас. Стремление к одиночеству присуще людям определенного круга, и вот с этим стремлением к одиночеству, может быть, и связана его профессия.

© Фото : из архива Батала Кобахия Мушни Хварцкия во время археологической экспедиции.

Он человек, который связан с горами, где редко ходят толпами, он часто ходил по горам один. Он физически не переносил асфальт, он по полгода находился в Хуапе на раскопках, черпал там свои силы, идеи. Потом, когда приезжал в Сухум, начинал дергаться, и через две недели в городе он чувствовал себя некомфортно".

Война и Мушни Хварцкия

По словам Батала Кобахия, Мушни Хварцкия готовился к войне, думал об оружии. Он даже был одним из тех, кто организовал первую абхазскую гвардию. С первого дня войны вокруг Мушни Хварцкия стали собираться бойцы. Мушни Хварцкия возглавил Гумистинский оборонительный рубеж. Под его руководством была сформирована фортификационная линия фронта, создали боевые подразделения в Верхней и Нижней Эшере, организовали разведку.

"И вот я, измученный комплексом неполноценности, ему говорил: "Вот ты можешь, я никогда не смогу ни воевать, ни оружие взять", – передает диалог с товарищем Батал Кобахия. – Он посмотрел на меня и сказал: "Бата, у тебя будет своя роль, не такая, как у всех". Я ничего не хочу сказать, но так уж сложилось, что войну я прошел. Собственно участвовать или не участвовать для меня не было вопросом. Само собой получилось, и, может быть, это было связанно с тем, что Мушни возглавил первые дни ополчения. Мы много с ним говорили, соприкасаясь по сто раз в Эшере, где он командовал, но я всегда чувствовал, чем он дышит и как дышит, оберегать его было невозможно. Практически эту функцию он полностью взял на себя сам".

По словам Батала Кобахия, самому ему выжить на войне помогли три фактора. Самое первое – Мушни возглавил ополчение. Второе – Владислав Ардзинба стал предводителем абхазского народа. И третье – отступать просто было некуда.

"Это наша Родина, единственный путь – это путь через боль, страдания, потери, и вот эти три фактора помогали мне выстоять этот год. Его внутренняя сдержанность, спокойствие передавалось всем, и оно сохранялось в самых чрезвычайных ситуациях. – признался он. – И мне не нравится, когда начинают говорить, если бы мы его сберегли, он бы не погиб там. Вы знаете, так я могу сказать о каждом. Это его судьба была, так случилось".

Мушни Хварцкия, уверен ветеран войны Ахра Бжания, первым понял, что надо атаковать, защищаться же – бессмысленно. При нем были, как минимум, две наступательные операции – Шрома и Цугуровка.

Мушни Хварцкия погиб 6 декабря 1992 года на Восточном фронте в контактном бою за село Лашкиндар. Похоронили героя в селе Лыхны, рядом с исторической поляной.

"Декабрь, он вообще тяжелый для меня, потому что буквально через неделю был вертолет, в котором была моя сестра, ее дети, мои друзья. Именно в этот месяц я бы не хотел отсюда уезжать, не хотел бы отдаляться от той боли, от тех событий, которые в принципе потрясли всех нас. Это не только лично моя боль, – добавил Кобахия. – Мушни похоронили в Лыхны. Я помню, тогда Владислав Григорьевич меня вызвал и спросил, где будем его хоронить. Мы решили похоронить его в Лыхны, рядом с мемориалом павших за Отечество в 40-х годах, рядом со знаменитой Лыхненской поляной, и рядом был похоронен Славик Попов, который одновременно с ним погиб. С тех пор эта поляна для меня имеет еще большее значение, каждый раз, проезжая, я не могу на минуту не заглянуть к нему".

Мушни Хварцкия

Гибель Мушни Хварцкия стала невосполнимой до сегодняшнего дня потерей для археологической науки Абхазии.

В Лашкиндаре, на месте, где погиб абхазский археолог, был установлен бюст.

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