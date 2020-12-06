Энергетики планируют восстановить подачу света в большей части Сухума к вечеру

Ориентировочное время полной ликвидации аварии на подстанции "Сухум-1" - две-три недели. На этот срок электроэнергия населению будет подаваться по аварийной схеме.

СУХУМ, 6 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Восстановить подачу электричества в большую часть обесточенных в результате пожара на подстанции Сухум-1 районов столицы Абхазии энергетики планируют к вечеру 6 декабря, рассказал Sputnik начальник Сухумского управления электрическими сетями (СУЭС) Тимур Джинджолия.

"Вчера мы "запитали" Старый поселок через обходные линии. Пришлось отключить одно предприятие и дать людям свет. Также подали электричество к инфекционной больнице, хлебозаводу. Монтаж оборудования продолжается. Думаю, что к вечеру сегодняшнего дня нам удастся взять какую-то нагрузку с подстанции и подать электричество в большую часть обесточенных частей Сухума", - отметил Джинджолия.

Как уточнил начальник СУЭС, работы по монтажу нового оборудования ведутся в три смены круглосуточно, пока не восстановится электроснабжение в полном объеме, полноценно обеспечить город светом энергетики не в состоянии.

Причинами пожара на подстанции Сухум-1 Джинджолия назвал большую нагрузку на объект и ветхое состояние. В нынешней ситуации подобные аварии можно предотвратить путем экономии электроэнергии населением, уверен он.

"Такого можно избежать, если перестанут бесцельно включать освещение, отапливать двух или трех этажные дома электрооборудованием, если подпольные майнеры отключатся, которые растут как грибы после дождя в домах, сараях, подсобках. Мы за это время отключили семь таких ферм, а владельцы начали растаскивать свое оборудование по домам", - рассказал Джинджолия.

Пожар произошел в 5:20 утра субботы 5 декабря, очаг возгорания – 33-й фидер "Яштуха". В результате пожара выгорели 16 отходящих фидеров (распределительных линий - прим.), две секционные и четыре вводные ячейки, отмечается в сообщении. На ликвидацию аварии брошены все силы РУП "Черноморэнерго".

В тот же день энергетики приступили к монтажу временного оборудования, обеспечивающего проведение аварийных работ.

5 декабря Вице-премьер, Министр экономики Абхазии Кристина Озган в своем официальном аккаунте в Instagram написала, что уже "реконструкция подстанции Сухум велась. Была предусмотрена полная замена оборудования на сгоревшем ЗРУ. Оборудования, которое заменит сгоревшее было закуплено заранее. Часть уже доставлено".

Озган в своем посте также отметила, что восстановительные работы продлятся не меньше двух недель.