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Области "тьмы": как жители обесточенной части Сухума пережидают "блэкаут"

© Sputnik / Артур Лебедев
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (244)
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На подстанции "Сухум-1" произошел пожар рано утром в субботу 5 декабря, и в результате происшествия без подачи электроэнергии остались центральная, западная части Сухума и село Яштуха.

Больше суток в некоторых частях Сухума нет подачи электроэнергии. Корреспондент Sputnik узнал, как население в период "блэкаута" справляется, куда в поисках света подались некоторые жители столицы, несут ли убытки коммерческие организации и как их клиенты отреагировали на срыв планов.

Линии электропередач
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Бадри Есиава, Sputnik

Убежать к свету

К веерным отключениям электроэнергии жители Абхазии уже стали понемногу привыкать, но оставаться сутками без света они не готовы.

Так после пожара на подстанции "Сухум-1", который произошел, по официальной версии энергетиков, из-за повышенных нагрузок, Кристина вместе с семьей проснулась рано утром в обесточенной квартире.

Дошедшие до нее новости об инциденте и его масштабах были довольно неутешительные. Кристина поняла, что "блэкаут" пришел в их дом не на пару часов. Кристина не так давно переболела коронавирусом, ее организм еще не успел до конца восстановиться. Находиться в неотапливаемой квартире было нельзя, и всей семьей в тот же день уехали гостить к бабушке и дедушке.

"Нам и некоторым нашим соседям пришлось уехать к родственникам, где есть свет. Нам хоть есть куда податься, но ведь не у всех есть такая возможность"ужас, - поделилась Кристина, отметив также, что знает несколько семей, которые уехали в деревню на неопределенный срок, учитывая и ситуацию с отключением электричества, и карантин в школах.

ЧП на подстанции Сухума девушка напрямую не связывает с деятельностью майнеров. По ее мнение, проблему эту нужно рассматривать в комплексе. В какой-то степени в повышенных нагрузках на сетях виновато, в том числе, и население страны, которое не привыкло экономить электроэнергию и плохо оплачивает счета.

Наала с супругом и двумя детьми живет напротив той самой многострадальной подстанции "Сухум-1". Сам момент пожара она не застала, но запах гари утром в сочетании с отсутствием света в доме, ничего позитивного не предвещали.

"Мы проснулись утром, света уже не было, и в некоторых комнатах чувствовался ужасный запах гари. Он все еще доносится до нас. К счастью, когда ввели веерные отключения электроэнергии, мы купили баллон с газом и сейчас у нас есть возможность готовить еду, разогревать воду. До этого такой необходимости у нас не было, так как напряжение в доме всегда было хорошим, видимо, за счет близости к подстанции", - сказала Наала. 

© CC0
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У Наалы есть возможность наблюдать за происходящим на подстанции из окна квартиры. По ее рассказу, энергетики работают в режиме "нон-стоп".   

Из-за пандемии коронавируса общеобразовательные учреждения Абхазии не работают и перешли в онлайн-режим, от которого Наале и ее детям пришлось на пару дней отказаться в связи с отсутствием электричества и приступить к самостоятельным занятиям, проводить время за интерактивными играми.

Во всей этой некомфортной ситуации Наале все же удалось найти один хоть и небольшой, но все же плюс. Так как в эти дни "ночь" стала наступать раньше, семья стала раньше ложиться спать и высыпаться.

Издержки и плюсы

Аварийное отключение электричества в части Сухума многих предпринимателей застало врасплох. Светлана работает администратором в одной из столичных салонов красоты и ей пришлось огорчить клиентов новостью о том, что не смогут их принять.

"Записей на сегодня было немало и, так как мы не можем обслужить клиентов, несем убытки. У нас есть дизель, но его мощности недостаточно даже на подогрев воды. Мы ведь не можем мыть головы клиентов холодной водой. Поэтому я с 8:00 обзванивала всех клиентов и отменяла записи", - поделилась Светлана.

Светалана с сожалением призналась, что не все клиенты вошли в их положение и в грубой форме выразили свое возмущение. Они обвинили сотрудников салона красоты в том, что сильно их подвели, не вникая в детали обстоятельства. Возмущенные клиенты оказались теми "счастливчиками", которым свет не выключали даже в часы веерных отключений по графику.

Кама владелец продуктового магазина, оказавшегося на "темной стороне" Сухума. По ее словам, морозильники со скоропортящимся товаром пришлось из магазина увезти домой, где электричество есть.

© Foto / Facebook/РУП "Черноморэнерго"
Демонтаж сгоревшего оборудоваия на подстанции "Сухум-1" завершен

"Пока приходится так выкручиваться, но нам обещали, что сегодня будет свет, и мы очень этого ждем", - сказала Кама и добавила, что в субботу было много клиентов, которые, возможно, решили запастись продуктами питания.

С введением веерных отключений вырос спрос на различные инверторы напряжения, "пауэр-бэнки" и стабилизаторы напряжения. Такими наблюдениями поделился менеджер по продажам магазина техники в Сухуме Денис Купалба.

"Берут преобразователи тока, которые подключаются к автомобильным аккумуляторам. В отличие от дизельных генераторов, этот способ менее громкий. Спрос также возрос на "пауэр-банки", которыми "запитывают" не только телефоны, но и разные источники света, покупают стабилизаторы, чтобы техника не портилась от частых отключений света", - рассказал менеджер.

Купалба также поделился тем, что сам запасся впрок разными источниками энергии, но это лишь временное решение проблемы в случаях долгого отсутствия электричества, из-за чего ко всему прочими, продукты в его холодильнике стали портиться. "Пауэр-бэнк" к холодильнику не подключишь, что жаль.

По словам первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тиграна Далибалтяна, за то время, что половина столицы обходится без электричества, никаких сигналов о происшествиях за этот период на пульт МЧС не поступало.

Пожар на подстанции Сухум-1 произошел в 5:20 утра субботы 5 декабря, очаг возгорания – 33-й фидер "Яштуха". В результате пожара выгорели 16 отходящих фидеров (распределительных линий - прим.), две секционные и четыре вводные ячейки, отмечается в сообщении. На ликвидацию аварии брошены все силы РУП "Черноморэнерго".

В тот же день энергетики приступили к монтажу временного оборудования, обеспечивающего проведение аварийных работ.

В воскресенье 6 декабря специалисты начали монтаж нового оборудования. Ориентировочное время полной ликвидации аварии на подстанции "Сухум-1" - две-три недели. На этот срок электроэнергия населению будет подаваться по аварийной схеме.

Как ранее рассказал Sputnik начальник СУЭС Тимур Джинджолия, в субботу удалось "запитать" Старый поселок, инфекционную больницу, хлебзавод. Джинджолия выразил надежду, что к вечеру удастся подать электричество в большую часть обесточенных районов Сухума.

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Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (244)

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