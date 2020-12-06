Области "тьмы": как жители обесточенной части Сухума пережидают "блэкаут"

На подстанции "Сухум-1" произошел пожар рано утром в субботу 5 декабря, и в результате происшествия без подачи электроэнергии остались центральная, западная части Сухума и село Яштуха.

Больше суток в некоторых частях Сухума нет подачи электроэнергии. Корреспондент Sputnik узнал, как население в период "блэкаута" справляется, куда в поисках света подались некоторые жители столицы, несут ли убытки коммерческие организации и как их клиенты отреагировали на срыв планов.

Бадри Есиава, Sputnik

Убежать к свету

К веерным отключениям электроэнергии жители Абхазии уже стали понемногу привыкать, но оставаться сутками без света они не готовы.

Так после пожара на подстанции "Сухум-1", который произошел, по официальной версии энергетиков, из-за повышенных нагрузок, Кристина вместе с семьей проснулась рано утром в обесточенной квартире.

Дошедшие до нее новости об инциденте и его масштабах были довольно неутешительные. Кристина поняла, что "блэкаут" пришел в их дом не на пару часов. Кристина не так давно переболела коронавирусом, ее организм еще не успел до конца восстановиться. Находиться в неотапливаемой квартире было нельзя, и всей семьей в тот же день уехали гостить к бабушке и дедушке.

"Нам и некоторым нашим соседям пришлось уехать к родственникам, где есть свет. Нам хоть есть куда податься, но ведь не у всех есть такая возможность"ужас, - поделилась Кристина, отметив также, что знает несколько семей, которые уехали в деревню на неопределенный срок, учитывая и ситуацию с отключением электричества, и карантин в школах.

ЧП на подстанции Сухума девушка напрямую не связывает с деятельностью майнеров. По ее мнение, проблему эту нужно рассматривать в комплексе. В какой-то степени в повышенных нагрузках на сетях виновато, в том числе, и население страны, которое не привыкло экономить электроэнергию и плохо оплачивает счета.

Наала с супругом и двумя детьми живет напротив той самой многострадальной подстанции "Сухум-1". Сам момент пожара она не застала, но запах гари утром в сочетании с отсутствием света в доме, ничего позитивного не предвещали.

"Мы проснулись утром, света уже не было, и в некоторых комнатах чувствовался ужасный запах гари. Он все еще доносится до нас. К счастью, когда ввели веерные отключения электроэнергии, мы купили баллон с газом и сейчас у нас есть возможность готовить еду, разогревать воду. До этого такой необходимости у нас не было, так как напряжение в доме всегда было хорошим, видимо, за счет близости к подстанции", - сказала Наала.

У Наалы есть возможность наблюдать за происходящим на подстанции из окна квартиры. По ее рассказу, энергетики работают в режиме "нон-стоп".

Из-за пандемии коронавируса общеобразовательные учреждения Абхазии не работают и перешли в онлайн-режим, от которого Наале и ее детям пришлось на пару дней отказаться в связи с отсутствием электричества и приступить к самостоятельным занятиям, проводить время за интерактивными играми.

Во всей этой некомфортной ситуации Наале все же удалось найти один хоть и небольшой, но все же плюс. Так как в эти дни "ночь" стала наступать раньше, семья стала раньше ложиться спать и высыпаться.

Издержки и плюсы

Аварийное отключение электричества в части Сухума многих предпринимателей застало врасплох. Светлана работает администратором в одной из столичных салонов красоты и ей пришлось огорчить клиентов новостью о том, что не смогут их принять.

"Записей на сегодня было немало и, так как мы не можем обслужить клиентов, несем убытки. У нас есть дизель, но его мощности недостаточно даже на подогрев воды. Мы ведь не можем мыть головы клиентов холодной водой. Поэтому я с 8:00 обзванивала всех клиентов и отменяла записи", - поделилась Светлана.

Светалана с сожалением призналась, что не все клиенты вошли в их положение и в грубой форме выразили свое возмущение. Они обвинили сотрудников салона красоты в том, что сильно их подвели, не вникая в детали обстоятельства. Возмущенные клиенты оказались теми "счастливчиками", которым свет не выключали даже в часы веерных отключений по графику.

Кама владелец продуктового магазина, оказавшегося на "темной стороне" Сухума. По ее словам, морозильники со скоропортящимся товаром пришлось из магазина увезти домой, где электричество есть.

"Пока приходится так выкручиваться, но нам обещали, что сегодня будет свет, и мы очень этого ждем", - сказала Кама и добавила, что в субботу было много клиентов, которые, возможно, решили запастись продуктами питания.

С введением веерных отключений вырос спрос на различные инверторы напряжения, "пауэр-бэнки" и стабилизаторы напряжения. Такими наблюдениями поделился менеджер по продажам магазина техники в Сухуме Денис Купалба.

"Берут преобразователи тока, которые подключаются к автомобильным аккумуляторам. В отличие от дизельных генераторов, этот способ менее громкий. Спрос также возрос на "пауэр-банки", которыми "запитывают" не только телефоны, но и разные источники света, покупают стабилизаторы, чтобы техника не портилась от частых отключений света", - рассказал менеджер.

Купалба также поделился тем, что сам запасся впрок разными источниками энергии, но это лишь временное решение проблемы в случаях долгого отсутствия электричества, из-за чего ко всему прочими, продукты в его холодильнике стали портиться. "Пауэр-бэнк" к холодильнику не подключишь, что жаль.

По словам первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тиграна Далибалтяна, за то время, что половина столицы обходится без электричества, никаких сигналов о происшествиях за этот период на пульт МЧС не поступало.

Пожар на подстанции Сухум-1 произошел в 5:20 утра субботы 5 декабря, очаг возгорания – 33-й фидер "Яштуха". В результате пожара выгорели 16 отходящих фидеров (распределительных линий - прим.), две секционные и четыре вводные ячейки, отмечается в сообщении. На ликвидацию аварии брошены все силы РУП "Черноморэнерго".

В тот же день энергетики приступили к монтажу временного оборудования, обеспечивающего проведение аварийных работ.

В воскресенье 6 декабря специалисты начали монтаж нового оборудования. Ориентировочное время полной ликвидации аварии на подстанции "Сухум-1" - две-три недели. На этот срок электроэнергия населению будет подаваться по аварийной схеме.

Как ранее рассказал Sputnik начальник СУЭС Тимур Джинджолия, в субботу удалось "запитать" Старый поселок, инфекционную больницу, хлебзавод. Джинджолия выразил надежду, что к вечеру удастся подать электричество в большую часть обесточенных районов Сухума.

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