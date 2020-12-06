Реконструкция сгоревшей в Сухуме подстанции включена в Инвестпрограмму

СУХУМ, 6 дек – Sputnik. Реконструкция сгоревшей подстанции "Сухум-1" была включена в Инвестиционную программу, рассказал на радио Sputnik Абхазия пресс-секретарь РУП "Черноморэнерго" Алхас Гагулия.

"Оборудование было закуплено в Чебоксарах и предназначалось для этой подстанции по Инвестпрограмме. Мы планировали ее реконструкцию. Если мы бы в плановом режиме осуществляли реконструкцию, то это было бы незаметно для населения. Проводилась бы замена ячеек с отключением света, может быть, минут на 20 или на один час максимум. Так как произошел этот инцидент, такой аварии на моей памяти еще не было даже с учетом аварии в селе Бзыбь, нам пришлось в форс-мажорных обстоятельствах приступить к реконструкции подстанции", - отметил он.

Гагулия подчеркнул, что для ликвидации последствий пожара вызвали специалистов со всех районных филиалов "Черноморэнерго". Энергетики работают в режиме "нон-стоп" и за ночь им удалось демонтировать большую часть оборудования и приступить к установке нового. Впереди наиболее трудоемкая и времязатратная работа – подключение электрокабелей и контрольной аппаратуры.

Люди, занимающиеся ремонтом подстанции, по словам Гагулия, пребывают в большом напряжении, так как понимают всю важность и сложность задачи.

"Работа ведется круглосуточно, без остановок. Все руководство предприятия, инженеры, начальники служб находятся на месте. Мы очень надеемся, что какую-то часть подключим к концу дня, но есть вероятность того, что к сегодняшнему дню мы не успеем подать электричество, потому что объем работ колоссальный", - рассказал пресс-секретарь РУП "Черноморэнерго".

© Foto / facebook/Михаил Логуа Ремонт подстанции ведется круглосуточно

По предварительной оценке, уточнил Гагулия, причиной аварии стал перегруз одной из распределительных линий, скорее всего, Яштухской.

Помимо того, что в зимний период потребление электроэнергии населением растет естественным образом, на энергосистему страну существенно влияет майнинг криптовалют, уверен Гагулия.

№Большую сложность представляют не столько крупные объекты (майнинговые фермы-прим.), мы высвободили свыше 50 мегаватт по стране, а маленькие, которые от пяти до десяти единиц оборудования стоят в домах. Их очень сложно вычислить. В совокупности они дают нагрузки не меньше крупных ферм", - сказал Гагулия.

Пожар на подстанции Сухум-1 произошел в 5:20 утра субботы 5 декабря, очаг возгорания – 33-й фидер "Яштуха". В результате пожара выгорели 16 отходящих фидеров (распределительных линий - прим.), две секционные и четыре вводные ячейки, отмечается в сообщении. На ликвидацию аварии брошены все силы РУП "Черноморэнерго".

В тот же день энергетики приступили к монтажу временного оборудования, обеспечивающего проведение аварийных работ.

В воскресенье 6 декабря специалисты начали монтаж нового оборудования. Ориентировочное время полной ликвидации аварии на подстанции "Сухум-1" - две-три недели. На этот срок электроэнергия населению будет подаваться по аварийной схеме.

Как ранее рассказал Sputnik начальник СУЭС Тимур Джинджолия, в субботу удалось "запитать" Старый поселок, инфекционную больницу, хлебзавод. Джинджолия выразил надежду, что к вечеру удастся подать электричество в большую часть обесточенных районов Сухума.

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