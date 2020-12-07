Энергетики проведут диагностику трансформатора на сгоревшей подстанции в Сухуме

СУХУМ, 7 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Энергетики проводят диагностику трансформатора на сгоревшей подстанции "Сухум-1", сообщает корреспондент Sputnik с места события.
Как рассказал начальник техотдела СУЭС Алексей Страчян, сейчас идет замена воздушного ввода электричества в трансформаторе 110 киловольт и берутся пробы масла.
"Сейчас идет ремонт трансформатора. Всего на станции два трансформатора. Один из них в работе. Другой поврежден, его восстанавливают. Проводится диагностика, поэтому трансформатор отключен. После выяснения его состояния, если все будет благоприятно, трансформатор будет включен", - отметил Страчян и добавил, что трансформатор питает центральную часть города.
Из-за работ на станции без электричества осталась часть столицы.
"Это связано с работами, проводимыми на смонтированном оборудовании. Работы на нем были приостановлены ранним утром, за то время, пока электричество было у потребителей, здесь провели подготовительные работы. После подготовительных работ мы готовы в максимально сжатые сроки провести восстановительные работы уже на том участке, который подготовлен", - подчеркнул Страчян.
- Ремонтно-восстнавительные работы на подстанции "Сухум-1"© Sputnik / Томас Тхайцук
- Ремонтно-восстнавительные работы на подстанции "Сухум-1"© Sputnik / Томас Тхайцук
- Ремонтно-восстнавительные работы на подстанции "Сухум-1"© Sputnik / Томас Тхайцук
- Ремонтно-восстнавительные работы на подстанции "Сухум-1"© Sputnik / Томас Тхайцук
После окончания восстановительных работ электроснабжение будет возобновлено.
На месте сейчас работают бригады "Черноморэнерго", СУЭС, районных электросетей.
Территория огорожена лентой. Соблюдаются меры безопасности.
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